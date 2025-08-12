Travel Sale 2025: vuelve la financiación en cuotas sin interés con rebajas para destinos nacionales e internacionales

En la 11° edición, más de 100 agencias ofrecerán beneficios exclusivos para facilitar el acceso a distintos destinos y fortalecer la digitalización de las empresas del sector turístico en todo el país.

Viajes al exterior.

Una nueva edición del Travel Sale, una iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), se desarrollará del lunes 25 al domingo 31 de agosto de 2025.

El evento comenzó en 2015 con el objetivo de promover los viajes de los argentinos y generar oportunidades para planificar escapadas y vacaciones mediante agencias de viajes de todo el país.

Viajes al exterior. Foto: Unsplash.

En la 11° edición, más de 100 agencias ofrecerán beneficios exclusivos para facilitar el acceso a distintos destinos y fortalecer la digitalización de las empresas del sector turístico en todo el país.

La acción tiene como finalidad que los viajeros puedan encontrar y reservar su próximo destino con propuestas personalizadas y opciones de pago adaptadas a diferentes necesidades.

Travel Sale 2025: apoyo de provincias y empresas

La edición 2025 contará con el apoyo de varias provincias argentinas, entre ellas: Catamarca, Jujuy, Neuquén, Salta, además de la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano empresarial, participarán compañías como: Axa Asistencia al Viajero, Europ Assistance, Grupo 8, Hetz y Aerolíneas Argentinas, que se sumarán con beneficios y oportunidades especiales para viajar.

Financiación y promociones

El evento contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, además de otras opciones de pago y beneficios exclusivos en vuelos, servicios complementarios y hoteles.

Aerolínea. Foto: Unsplash.

Entre las promociones destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a diversas ciudades argentinas y capitales internacionales, combinadas con descuentos especiales en alojamientos y excursiones.

Las aerolíneas participantes ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como equipo sin cargo y upgrades de servicio, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas oportunidades.

Anticipación de la temporada de verano

Uno de los objetivos de esta edición será incentivar la anticipación de reservas para la temporada alta de verano. Las agencias buscarán que los viajeros planifiquen sus vacaciones con tiempo, aprovechando precios promocionales y financiación sin interés.

Según FAEVYT, esta estrategia apunta a estimular el consumo turístico en un contexto en el que las decisiones de viaje suelen adelantarse para obtener mejores tarifas.

Viajes al exterior. Foto: Unsplash.

Al ofrecer condiciones de pago más flexibles y beneficios exclusivos, el Travel Sale se posiciona como una oportunidad para cerrar compras antes de que aumenten los valores de actividades, alojamiento y transporte.

Sorteos y experiencias

Durante las semanas previas al inicio oficial del evento, el público podrá participar de sorteos por más de 30 experiencias turísticas únicas en Argentina y la región.

Los organizadores informarán la modalidad de participación a través de los canales oficiales del Travel Sale, que incluyen redes sociales y suscripción por newsletter, en el marco de una campaña digital orientada a generar expectativa e interés.

El objetivo de los sorteos será ampliar el alcance del evento y atraer a potenciales compradores que, además de participar por un premio, podrán acceder a las promociones vigentes.