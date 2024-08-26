Travel Sale Argentina 2024: cuáles son las mejores ofertas y el paso a paso para comprar

Unas promociones imperdibles para viajar empiezan este lunes 26 de agosto y se extiende hasta el domingo 1° de septiembre.

Importantes beneficios para quienes quieran hacer un viaje. Foto: Pexels.

El Travel Sale 2024 ofrece promociones especiales para quienes quieran escapar de la rutina, con viajes tanto dentro de la Argentina como en el exterior. Desde el 26 de agosto hasta el 1° de septiembre, más de 50 agencias de viajes de todo el país participan con beneficios exclusivos en vuelos, hoteles, traslados y excursiones.

Además de los descuentos, que llegan hasta el 50% en productos seleccionados, hay opciones de financiación en cuotas sin interés.

Travel Sale 2024. Foto: NA.

También cabe destacar que acceder al Travel Sale 2024 es muy simple. Solamente requiere de acceder a la página oficial y seguir una serie de pasos:

Seleccionar el producto o servicio deseado: presionar en la oferta que interese para conocer el precio, las fechas disponibles y los beneficios incluidos. Añadir el producto al carrito de compras: hay que asegurarse de seleccionar las fechas y detalles correctos para tu viaje. Completar los datos de compra: ingresar los datos personales y de contacto, así como los detalles de los viajeros si es necesario. Realizar el pago: seleccionar el método de pago que se prefiera y seguir las instrucciones para completar la transacción.

Las mejores ofertas del Travel Sale 2024

Las ofertas disponibles en Despegar.com son:

Paquete a Ushuaia



Duración: 6 días / 5 noches.



Salida desde: Buenos Aires.



Incluye: Hotel + Vuelo.



Precio final por persona: $871.026 (anteriormente $933.901).



Paquete a El Calafate



Duración: 4 días / 3 noches.



Salida desde: Buenos Aires.



Incluye: Hotel + Vuelo.



Precio final por persona: $466.143.



Paquete a Puerto Madryn



Duración: 5 días / 4 noches.



Salida desde: Buenos Aires.



Incluye: Hotel + Vuelo.



Precio final por persona: $474.192 (anteriormente $504.555).



Paquete a Salta



Duración: 7 días / 6 noches.



Salida desde: Buenos Aires.



Incluye: Hotel + Vuelo.



Precio final por persona: $769.031.



Cupones de descuento por el Travel Sale Argentina 2024

Autos por Argentina



Descuento: hasta $30.000.



Cupón: TRAVELAUTONAC.



Tope de descuento: 15%.



Asistencias internacionales



Descuento: Hasta $30.000.



Cupón: TRAVELASISTINT.



Tope de descuento: 15%.



Actividades internacionales



Descuento: Hasta $50.000.



Cupón: TRAVELACTIVIDADINT.



Tope de descuento: 15%.



Actividades por Argentina



Descuento: Hasta $30.000.



Cupón: TRAVELACTIVIDADNAC.



Tope de descuento: 15%.



Vuelos internacionales



Descuento: hasta $150.000.



Cupón: TRAVELAR.



Tope de descuento: 15% (Aerolíneas Argentinas).



Vuelos a Europa



Descuento: Hasta $100.000.



Cupón: TRAVELUX.



Tope de descuento: 15% (Air Europa).



Paquetes internacionales



Descuento: hasta $200.000.



Cupón: TRAVELPACKSINT.



Tope de descuento: 15%.



Paquetes por Argentina



Descuento: hasta $150.000.



Cupón: TRAVELPACKSNAC.



Tope de descuento: 15%.



Hoteles internacionales



Descuento: Hasta $100.000.



Cupón: TRAVELHOTELINT.



Tope de descuento: 15%.



Hoteles por Argentina