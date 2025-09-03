WhatsApp incorpora inteligencia artificial para ayudar a escribir un mensaje: cómo funciona

La herramienta de Meta tiene cinco estilos diferentes de redacción y ayudará a mejorar los textos y corregir errores.

La IA llega a los chats de WhatsApp

WhatsApp, la mensajería más utilizada del mundo, dio un paso importante hacia la tecnología al integrar la inteligencia artificial (IA) a la plataforma y ahora, sus usuarios podrán utilizarla directamente en sus chats. El objetivo es mejorar la experiencia de la interfaz y el perfeccionamiento de la redacción en las conversaciones.

Esta novedad de Meta busca explorar nuevas formas de interacción, mucho más rápido y con mayor precisión, agilizando la escritura, ajustando el tono de los textos según la situación, sin perder la forma de interactuar del usuario con sus amigos y familiares.

“Writing Help” de WhatsApp. Foto: WhatsApp

La IA llamada “Writing Help” puede agregar mayor claridad, formular textos con mucha formalidad y hasta con humor e ironía sin que el destinatario perciba la intervención de la tecnología y manteniendo el cifrado de extremo a extremo.

Qué es “Writing Help” y cómo se usa

La herramienta “Writing Help” permite reformular mensajes, corregir ortografía y cambiar el estilo del texto antes de enviarlo. Para activarla, simplemente hay que hacer clic en el ícono con forma de lápiz que aparecerá en el chat.

Una vez habilitada, la IA sugiere diferentes formas de escribir el mensaje, manteniendo el contenido original, pero mejorando la forma en que está expresado.

Whatsapp

Para mayor comodidad de los usuarios, Meta diseñó cinco estilos distintos para adaptar el mensaje según la intención del usuario:

Reformulación: mejora la claridad del texto sin cambiar su sentido.

Profesional: da un tono más formal, ideal para contextos laborales.

Divertido: agrega humor o ironía.

Apoyo: propone un enfoque empático y cercano.

Corrección: corrige errores ortográficos y gramaticales.

Meta aseguró que la incorporación de IA respeta la seguridad y privacidad de los usuarios. Ni los mensajes originales ni las versiones modificadas se almacenan en los servidores, y la herramienta no accede al contenido completo de las conversaciones. Además, se mantiene el cifrado de extremo a extremo.

Por el momento, “Writing Help” está disponible solo en inglés y comenzó a implementarse en los Estados Unidos. Sin embargo, Meta confirmó que en las próximas semanas llegará a más países e incluirá nuevos idiomas.