Locura por el iPhone 17: cuál será el precio de los nuevos celulares de Apple

Este martes Apple presentará los nuevos smartphones y se generó gran expectativa por sus precios.

Así sería el iPhone 17. Foto: Apple.

Este martes 9 de septiembre Apple presentará el iPhone 17 con algunas sorpresas y variables que generan interés entre el público seguidor de la manzanita. Según los rumores, este nuevo celular se mantendría como el iPhone 16, pero con una salvedad: el plus será reemplazado por una edición más delgada, el supuesto iPhone 17 Air, pero llegaría con un valor más alto.

Las posibles características del nuevo iPhone 17 Air

El gran protagonista de esta edición será el iPhone 17 Air, un modelo completamente nuevo que reemplazará a la línea Plus. Este dispositivo se destacará por ser el iPhone más delgado jamás fabricado por la compañía, con un grosor de entre 5,5 y 6 milímetros.

Así lucirían los iPhone 17 Pro y Pro Max. Foto: X @MajinBuOfficial

Contará con una pantalla de 6,6 pulgadas, posicionándose entre el iPhone 17 Pro y el Pro Max, e incluirá una única cámara trasera de 48 megapíxeles con diseño horizontal centrado. Su peso rondará los 145 gramos y el precio estimado será de unos 900 dólares.

Además, sobre el nuevo celular, el sitio MacRumors reveló que arrancarían de los 256 GB nativos, duplicando los 128 GB de base en la serie actual.

El iPhone 17 estándar también presentará novedades importantes. Entre ellas, una pantalla más grande de 6,3 pulgadas (frente a las 6,1 actuales) y, por primera vez, la tecnología ProMotion con frecuencia de 120 Hz disponible en los modelos base. Su precio se ubicaría en torno a los 799 dólares.

Así luciría el iPhone 17. Foto: Apple.

En cuanto a los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max, Apple introduciría un cambio radical en los materiales: dejarían de lado el titanio para volver al aluminio. El diseño de la cámara también se renovaría con un módulo rectangular horizontal que se extiende a lo ancho de la parte trasera. El Pro Max, además, incorporaría por primera vez un sistema de tres cámaras de 48 megapíxeles.

Ambos modelos incluirían un sistema de refrigeración con cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico. Los precios estimados serían de 1.049 dólares para el Pro y 1.249 dólares para el Pro Max.