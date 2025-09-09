Apple Event: las primeras imágenes que confirman el diseño del nuevo iPhone 17

Pese a que Apple es una empresa extremadamente hermética y no le gusta que se filtren informaciones de sus proyectos antes de su lanzamiento oficial, se conocieron fotos que confirman sus nuevos modelos.

Las imágenes filtradas que muestran el diseño del iPhone 17. Foto: AOHi

Al fin llegó el día: este martes, en su evento “Awe drops”, Apple anunciará sus nuevos dispositivos, entre los que están los iPhone 17 y nuevos modelos de Apple Watch y AirPods, todos ellos equipados con nuevas herramientas de inteligencia artificial.

La mala noticia para la compañía de la manzana mordida es que, unas horas antes de que se presenten los flamantes celulares, se dieron a conocer imágenes de cómo será su diseño. A través de la página oficial de AOHi, fabricante de fundas y accesorios para celular, se pueden encontrar fotos que confirman el nuevo estilo que tendrá la parte trasera del teléfono.

Las imágenes filtradas que muestran el diseño del iPhone 17. Foto: AOHi

La compañía ya está vendiendo estos accesorios, a pesar de que Apple todavía no mostró el celular, por lo que es posible ver el diseño del iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Air, que será la nueva versión de esta generación con un estilo más delgado.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max abandonarán el clásico módulo de cámaras cuadrado ubicado en la esquina superior izquierda. En su reemplazo, Apple adoptará un diseño más amplio que se extenderá a lo largo de toda la parte trasera del dispositivo. Este nuevo módulo rectangular agrupa las cámaras en una disposición triangular hacia el lado izquierdo, manteniendo la esencia del patrón de lentes de generaciones anteriores, pero con un cambio estético significativo.

En cuanto al iPhone 17 Air, este modelo se perfila como el más delgado de la familia y adopta un estilo que remite a los módulos longitudinales de los Google Pixel 9 y Pixel 10. En este caso, el terminal contará solamente con una cámara principal, ajustada a una línea que prioriza grosor reducido y simplicidad formal.

Las imágenes filtradas que muestran el diseño del iPhone 17. Foto: AOHi

Más anuncios de Apple en su gran evento anual

Aunque la gran noticia del evento será la presentación del dispositivo más delgado y ligero de la gama de teléfonos inteligentes, el iPhone 17 Air, también se esperan anuncios relacionados con dos de relojes inteligentes: el Apple Watch 11 y una versión más cara y potente, el Watch Ultra 3. Ambos modelos podrían ofrecer una mayor duración de la batería, así como nuevas funciones como un monitor de presión arterial que puede enviar alertas al detectar hipertensión.

Por si fuera poco, Apple está a punto de lanzar la primera actualización de hardware del Vision Pro, las gafas de realidad aumentada y virtual que la compañía lanzó en 2024, pero que solo se tratará de un cambio el chip del M2 por algo más nuevo, ya que la gran noticia vendrá en los próximos dos años, cuando la compañía de la manzana mordida anuncie un modelo de las Vision Pro mucho más barato y ligero.