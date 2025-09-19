Cinco pasos: cómo hacer una foto estilo “Polaroid” con un famoso usando la IA gratuita de Google

Gemini, la inteligencia artificial de Google, permite crear imágenes personalizadas, combinando fotos propias con otras y aplicando un efecto ultra realista. Con pocos pasos, los usuarios pueden obtener un resultado divertido y, sobre todo, gratis.

El avance de la inteligencia artificial sigue transformando la forma en que interactuamos con las imágenes. Ahora, gracias a las herramientas de edición de Google, es posible generar fotografías personalizadas en las que los usuarios pueden aparecer junto a famosos y darle un estilo Polaroid a la composición, todo de forma gratuita.

El sistema funciona a través de Gemini, una herramienta que permite editar, combinar y transformar imágenes a partir de simples instrucciones de texto desde su sección “Nano Banana”. Lo interesante de esta función es que no requiere conocimientos técnicos avanzados. Con pocos pasos, cualquier persona puede generar una foto.

La IA, en cuestión de segundos, procesa la solicitud y genera la imagen solicitada. Si el resultado no convence del todo, se pueden pedir correcciones y ajustes hasta alcanzar la versión deseada.

Foto estilo Polaroid con IA: cómo hacerte una foto junto a un famoso

Para lograr un resultado óptimo, es necesario seguir estas indicaciones:

Ingresar a Gemini desde la app móvil o el sitio web oficial desde la app móvil o el sitio web oficial a través de este enlace Subir una foto propia, preferentemente clara y bien iluminada. Escribir una instrucción detallada, por ejemplo: “Genera una foto estilo Polaroid en la que aparezca junto a Lionel Messi, respetando mi rostro y manteniendo la luz uniforme”. Esperar unos segundos a que la IA genere la imagen. Solicitar ajustes o correcciones hasta lograr el resultado deseado. Si algo no te gusta, es posible pedir modificaciones (por ejemplo: “Aumentá la intensidad del marco Polaroid”, “acercá el encuadre”, “reducí el contraste”). La herramienta acepta iteraciones sucesivas hasta afinar el resultado.

Si Gemini rechaza la solicitud con un famoso, es posible probar con pedir un estilo no fotorrealista (sketch, ilustración, pintura, retro Polaroid), ya que Google limita o restringe algunas imágenes fotorrealistas de figuras públicas por seguridad.

Es importante tener en cuenta que las imágenes generadas por Gemini pueden llevar SynthID (marca digital invisible) para identificar contenido hecho con IA. En caso de necesitar comprobar si una imagen generada lleva ese sello, Google ofrece herramientas/recursos informativos.

Recomendaciones para obtener mejores fotos estilo “Polaroid”