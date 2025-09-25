Cómo era el Joaquinraptor, el dinosaurio carnívoro que fue hallado en la Patagonia por científicos del CONICET

El descubrimiento reveló que este ejemplar vivió hace más de 70 millones de años. Los restos fueron encontrados en el noroeste de Chubut durante campañas de excavación realizadas entre 2022 y 2024.

Los restos óseos del dinosaurio Joaquinraptor casali, hallado en la Patagonia. Foto: conicet.gov.ar

Un grupo de científicos del CONICET, liderado por Diego Pol, anunció el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio carnívoro, un depredador de tamaño mediano y ágil, bautizado Joaquinraptor casali.

El descubrimiento, publicado en la revista especializada ‘Nature Communications’, reveló que este ejemplar vivió hace más de 70 millones de años. Habría sido uno de los últimos en extinguirse en la Patagonia antes del final de la era de los dinosaurios.

Los restos fueron encontrados en el noroeste de Chubut durante campañas de excavación realizadas entre 2022 y 2024. “Cada fósil encontrado es una ventana al pasado y, en este caso, nos muestra a un cazador que resistió hasta los últimos capítulos de esa era", declaró Pol.

Su análisis demandó más de un año de trabajo en laboratorio y confirmó un importante dato: hacia el final de esa era, no solo predominaban los herbívoros, como se creía hasta entonces.

Más revelaciones sobre el dinosaurio descubierto en la Patagonia

El estudio demostró que Joaquinraptor casali era carnívoro y que todavía existían grandes depredadores en la Patagonia poco antes de la masiva extinción de hace 66 millones de años.

Durante el hallazgo, los investigadores encontraron un hueso de cocodrilo incrustado en la mandíbula del animal. Este elemento confirmó que se alimentaba de otros grandes reptiles y permitió establecer que era un cazador activo.

Así era el dinosaurio Joaquinraptor casali. Foto: conicet.gov.ar

A partir de este indicio, los científicos determinaron que el Joaquinraptor casali había sido un depredador de tamaño mediano, ágil y adaptado para la caza en un ambiente compartido con titanosaurios, cocodrilos y otros reptiles.

Este nuevo hallazgo del CONICET confirma otra vez que la Patagonia es uno de los lugares más ricos del mundo para entender la historia de los dinosaurios, ya que aporta información única sobre cómo vivieron, qué comían y cómo fue el camino hacia su extinción.