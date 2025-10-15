Instagram restringirá el contenido para adolescentes según la clasificación PG-13 de películas: de qué se trata

La compañía planea implementar tecnología de predicción de edad para colocar a los adolescentes en categorías específicas de protección de contenido, incluso cuando afirmen ser adultos en sus perfiles.

Instagram, redes sociales. Foto: Unsplash.

Meta anunció en las últimas horas que las cuentas de adolescentes en Instagram serán guiadas por clasificaciones de películas PG-13.

La compañía anunció que a finales de este año comenzará a limitar el contenido que sus usuarios adolescentes pueden ver: “Las Cuentas para Adolescentes de Instagram se regirán por la clasificación de películas PG-13, por defecto. Esto significa que los adolescentes verán contenido en Instagram similar al que verían en una película PG-13”, explica la plataforma en un comunicado.

Instagram, redes sociales. Fuente: Unsplash

En tanto, los adolescentes menores de 18 años serán automáticamente asignados a una configuración actualizada para mayores de 13 años, y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres.

La política, que entrará en vigor a finales de año, también se aplicará a las conversaciones con los chatbots de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Red social Instagram / Foto: Pixabay.

“Como sabemos que cada familia es diferente, también presentamos una nueva configuración más estricta para los padres que prefieren una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes”, explica la compañía.

Problemas legales

Meta, propietaria también de Facebook, WhatsApp y Messenger, lleva mucho tiempo lidiado con las preocupaciones sobre cómo sus aplicaciones afectan a los niños, sobre todo en cuestiones de salud mental, y ha prometido proteger a los menores de contenido inapropiado y depredadores sexuales desde hace décadas.

La empresa enfrenta demandas por lesiones personales en tribunales estatales y federales que la acusan de perjudicar a jóvenes con un producto adictivo.