De Twitter a Canva y League Of Legends: las aplicaciones, portales de noticias y juegos que se vieron afectados por la caída de Cloudflare

Este martes 18 de noviembre no funcionaron muchas aplicaciones, entre las que se encuentran Twitter, Chat GPT, Canva y el famoso videojuego Leage Of Legends.

Este día martes 18 de noviembre no están funcionando muchas apps, entre las que se encuentran X y ChatGPT. Cuándo se espera que vuelvan a funcionar. Foto: -

ChatGPT, Twitter, League of Legends y Canva son algunas de las páginas y programas que no estuvieron funcionando este martes 18 de noviembre, además de portales de noticias. El motivo se debió a una falla global por parte de la empresa Cloudflare, la red que provee estos servicios.

Los problemas comenzaron por la mañana, con imposibilidad para cargar el nuevo contenido en Twitter o directamente para abrir la aplicación. Más tarde, Chat GPT dejó de funcionar, al igual que Canva, el videojuego League Of Legends (LOL) y varios portales de noticias nacionales.

Red social X / Twitter. Foto: Reuters.

Casi a las doce del mediodía, comenzó a restablecerse el servicio de las aplicaciones, programas y portales de noticias pertenecientes a la empresa. Según informó Cloudflare, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.

Se cayó X/Twitter: qué se sabe

El gráfico que ofrece DownDetector, la plataforma que toma distintas fuentes para notificar los problemas y caídas en servicios y sitios, deja en evidencia el salto de reclamos que aparecen cerca las 8:30, horario de Argentina.

Registro de la caída de X/Twitter. Foto: DownDetector

Cabe marcar que no es una caída total, ya que hay muchos usuarios que notificaron un buen funcionamiento de la plataforma. Por esto mismo, se esperan detalles sobre lo ocurrido.

A falta de una confirmación por parte de la plataforma, también se observaron caídas en otros sitios web. La caída está vinculada con un problema con Cloudflare, el gigante de infraestructura en la nube que brinda un soporte de seguridad y rendimiento en páginas de todo el mundo.

Por su parte, Cloudflare reconoció que está experimentando problemas", por lo que los “consumidores se pueden encontrar con errores”.

En el total de las caídas reportadas en X, se distribuye en un 51% para los problemas de carga, un 27% para los inconvenientes con la aplicación y el 22% tuvo fallas en la versión web.

Fallas en X/Twitter. Foto: Captura

El mensaje más visto por los usuarios al intentar utilizar el sitio y la aplicación es: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”. Además, algunos no podían realizar nuevos posteos.

Qué es Cloudflare, la plataforma que hace fallar a X y otros sitios

Cloudflare es una empresa fundamental en el funcionamiento de internet tal y como lo conocemos. De origen estadounidense, esta herramienta está integrada en millones de sitios, como ocurre con X, además de plataformas de noticias.

Funciona como una red de distribución de contenido (CDN), un sistema que facilita la carga de sitios guardando copias en servidores de todo el mundo. Su objetivo es achicar la distancia que hay entre el usuario y el contenido con el que interactúa.

Chat GPT tampoco funciona desde esta mañana.

En paralelo, Cloudflare brinda protección contra ataques informáticos, sobre todo los que tienen que ver con la denegación de servicios (DDoS). Además, se encargar de generar un filtro de contenido sospechoso y hasta frenar posibles hackeos.

Un ejemplo claro es un mensaje que aparece muchas veces al ingresar un sitio. El texto “comprobando que eres un usuario real” suele ser un accionar de Cloudflare para agregar un nivel de seguridad en el sitio en cuestión.