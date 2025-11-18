Se cayó X/Twitter: qué es Cloudflare y que se sabe de su falla

Distintos usuarios reportaron dificultades para utilizar la aplicación este martes 18 de noviembre. Qué se sabe.

X, ex Twitter, redes sociales. Foto: Reuters

La red social X presenta fallas este martes 18 de noviembre, según lo reportado por distintos usuarios a lo largo del mundo. Los problemas comenzaron por la mañana, con imposibilidad para cargar el nuevo contenido o directamente para abrir la aplicación.

El sitio DownDetector indicó que las fallas comenzaron desde las 8:30, aunque desde la empresa liderada por Elon Musk no hubo una comunicación sobre lo ocurrido.

Registro de la caída de X/Twitter. Foto: DownDetector

Se cayó X/Twitter: qué se sabe

El gráfico que ofrece DownDetector, la plataforma que toma distintas fuentes para notificar los problemas y caídas en servicios y sitios, deja en evidencia el salto de reclamos que aparecen cerca las 8:30, horario de Argentina.

Cabe marcar que no es una caída total, ya que hay muchos usuarios que notificaron un buen funcionamiento de la plataforma. Por esto mismo, se esperan detalles sobre lo ocurrido.

Red social X / Twitter. Foto: Reuters.

A falta de una confirmación por parte de la plataforma, también se observaron caídas en otros sitios web. La caída está vinculada con un problema con Cloudflare, el gigante de infraestructura en la nube que brinda un soporte de seguridad y rendimiento en páginas de todo el mundo.

Por su parte, Cloudflare reconoció que está experimentando problemas", por lo que los “consumidores se pueden encontrar con errores”.

En el total de las caídas reportadas en X, se distribuye en un 51% para los problemas de carga, un 27% para los inconvenientes con la aplicación y el 22% tuvo fallas en la versión web.

Fallas en X/Twitter. Foto: Captura

El mensaje más visto por los usuarios al intentar utilizar el sitio y la aplicación es: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”. Además, algunos no podían realizar nuevos posteos.

Qué es Cloudflare, la plataforma que hace fallar a X y otros sitios

Cloudflare es una empresa fundamental en el funcionamiento de internet tal y como lo conocemos. De origen estadounidense, esta herramienta está integrada en millones de sitios, como ocurre con X, además de plataformas de noticias.

Funciona como una red de distribución de contenido (CDN), un sistema que facilita la carga de sitios guardando copias en servidores de todo el mundo. Su objetivo es achicar la distancia que hay entre el usuario y el contenido con el que interactúa.

En paralelo, Cloudflare brinda protección contra ataques informáticos, sobre todo los que tienen que ver con la denegación de servicios (DDoS). Además, se encargar de generar un filtro de contenido sospechoso y hasta frenar posibles hackeos.

Un ejemplo claro es un mensaje que aparece muchas veces al ingresar un sitio. El texto “comprobando que eres un usuario real” suele ser un accionar de Cloudflare para agregar un nivel de seguridad en el sitio en cuestión.