“Abróchense los cinturones”: Javier Milei prometió más reformas en su mensaje de Navidad

El Presidente de la Nación saludó por las fiestas a los argentinos y argentinas en la red social X. Comenzó repasando las medidas tomadas en el 2025 y habló de cara a las reformas esperadas para el 2026 que el Congreso tratará justo antes de fin de año.

Javier Milei festejó su 2025 como presidente y saludó a los argentinos por navidad. Foto: REUTERS

Javier Milei reflexionó sobre su gestión del año 2025 en redes sociales vía un video en X. Entre una serie de imágenes y videos que revelan sus acciones políticas del año, cerró el mensaje con un “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

“Feliz Navidad en libertad. VLLC”, publicó el presidente en X junto al video que resume su mandato en el año que está llegando a su final. Destacó el acuerdo comercial con Estados Unidos, las acciones en materia de seguridad y aseguró que con la nueva composición del Congreso va a lograr “hacer a la Argentina el país más libre del mundo”.

Milei y el "jefe", su hermana Karina.

El mensaje de Milei para los argentinos por la Navidad

El Presidente de los argentinos reflexionó sobre los logros del 2025 en un video de 1:26 minutos:

Milei vía X.

“Bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero”, afirmó con fotos de él y Caputo, sumado a recortes de noticias de medios internacionales. Luego remarcó la baja del riesgo país a 555 puntos y aseguró con un gráfico que bajó la inflación en la Argentina.

En el mismo orden, sentenció: “Mal que les pese, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza”.

Con respecto a la seguridad, recordó que “teníamos 9.000 piquetes al año” y se mostró con Patricia Bullrich en referencia a la “tolerancia cero con la delincuencia” y la lucha contra el crimen organizado. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Además, como dato de color agregó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) diciendo que “ningún Gobierno siendo oficialista se animó a aplicarla”. Agregó que la Argentina eligió una vez más seguir por “el camino de la libertad”. Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”.

Dónde pasa la Navidad el presidente

Fuentes del entorno presidencial precisaron al medio Infobae que el mandatario pasará la Navidad en la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Milei y Karina pasan Navidad en Olivos sin festejos.

Si bien ambos provienen de una familia de raíces católicas, el líder libertario no festejará la tradicional fecha cristiana, sino que celebró Jánuca, que este año fue del 14 al 22 de diciembre y conmemora la resistencia del pueblo hebreo.

Mientras tanto, La Libertad Avanza continúa ultimando detalles de cara lo que será la sesión en el Senado, donde espera recuperar el Capítulo 11, rechazado por la Cámara de Diputados.