Javier Milei. Foto: Presidencia

Tras los anuncios de Javier Milei sobre la apertura de redes sociales oficiales destinadas al público angloparlante, y su posterior suspensión, la cuenta fue reabierta. La medida tenía como fin publicitar las ideas del líder libertario y romper las barreras del idioma. El presidente responsabilizó a los “kukas resentidos” por la suspensión.

La vuelta de la cuenta del mandatario se anunció mediante un mensaje que decía “WE ARE BACK!”, y fue retuiteada por el perfil oficial.

Milei presentó sus redes sociales en inglés.

El posteo donde se compartía la nueva cuenta, llamada “Milei in english” mostraba una animación de “General Ancap”, el álterego del Javier Milei, donde definía al Presidente como un “verdadero héroe” y un “peso pesado como influencer mundial”.

La biografía de la cuenta portavoz indicaba “Todo sobre Milei, sus ideas y sus últimas noticias”. General Ancap es la versión animada del presidente, del que apareció disfrazado varias veces en su etapa cosplayer con un antifaz y una capa amarilla y negra.

Milei presentó sus redes sociales en inglés. Foto: Captura

El nombre es un juego de palabras con anarcocapitalista, la ideología que profesa Javier Milei, y el personaje se presentaba sobrevolando el Obelisco y diciendo “Estoy acá para guiarlos en la cuenta oficial en inglés de nuestro héroe en la vida real”.

Si bien el Presidente no realizó declaraciones por sí mismo, compartió el posteo de la cuenta MILEI2027, donde se leía: “Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron. Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia”.

Por último, concluyó: “Ni así van a evitar que los principales líder del narcoterrorismo sigan cayendo. El crimen ya no queda impune”.

Cuáles son las redes sociales de Javier Milei en Inglés

A pesar de haber sido suspendido en la plataforma de Elon Musk, los demás canales de comunicación abierto por el mandatario siguen funcionando.