Los “nombres de usuarios” llegan a WhatsApp: cómo funcionarán y cuáles serán sus restricciones

La aplicación de mensajería instantánea remarcó que está función permitirá ocultar el número de teléfono a otros usuarios con los que interactúas en la plataforma. Enterate cómo reservar tu nombre en la app.

WhatsApp implementará la función "nombres de usuarios". Foto: Pixabay.

Entre una de sus últimas novedades, WhatsApp anunció que implementará la función de “nombres de usuarios”, una herramienta que, si bien parece poco interesante, Meta aseguró que brindará mayor seguridad en la incorporación de contactos.

Según el sitio especializado ‘WABetaInfo’ una nueva versión con el número 25.17.10.70 llegaría con la posibilidad de agregar nombres de usuario, aunque la función aún no está disponible para los testers, quienes pueden probarla con anticipación.

Respecto a su funcionamiento, los usuarios de WhatsApp podrán crear un nombre de usuario único compuesto por letras y números, siempre que no utilice caracteres especiales (excepto puntos y guiones bajos).

El nombre de usuario solo podrá estar compuesto por letras y números. Foto: Pixabay.

Los cambios de nombre de usuario serán visibles. Por ejemplo, cuando alguien con quien converse actualice su nombre de usuario, el otro verá un mensaje del sistema en el chat que le notificará el cambio.

La aplicación de mensajería instantánea remarcó que está función permitirá ocultar el número de teléfono a otros usuarios con los que interactúas en la plataforma. No obstante, el usuario podrá elegir cuál de las dos opciones quiere mostrar en la app.

Las restricciones que tendrán los nombres de usuarios en WhatsApp

Cada persona podrá elegir cómo quiere mostrarse, lo que representa un cambio importante para quienes prefieren mantener su número oculto sin perder contacto con otros usuarios.

Cada persona podrá elegir cómo quiere mostrarse en WhatsApp. Foto: Pixabay.

Según la filtración, el mensajero no permitirá que los nombres de usuario empiecen por “www.” ni terminen con un dominio como “.com” para evitar que se engañe a los usuarios haciéndoles creer que representan una página web.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Antes del lanzamiento global, Meta iniciará una fase de prueba limitada para detectar posibles fallos y evitar que los nombres más populares se agoten en segundos.

El objetivo es garantizar un despliegue progresivo y equitativo, donde todos los usuarios tengan las mismas oportunidades de elegir su identificador.

Meta iniciará una fase de prueba limitada para detectar posibles fallos y evitar que los nombres más populares.

Además, esta nueva capa de identidad estará acompañada por una clave de seguridad adicional: conocer el nombre de usuario de alguien no alcanzará para escribirle.

Solo quien disponga también de esa clave podrá iniciar una conversación, una medida que apunta a reducir el spam, los mensajes no deseados y los contactos desconocidos.