Futuro laboral, automatización y abolición del dinero: las predicciones de Elon Musk sobre el impacto económico y social impulsado por la IA

El fundador de Tesla y SpaceX volvió a instalar un debate internacional al asegurar que la automatización podría eliminar la pobreza, volver opcional el trabajo y hasta volver irrelevante el dinero. Jensen Huang, CEO de Nvidia, respondió con una visión opuesta y advirtió que la IA hará a la humanidad “más ocupada que nunca”.

Elon Musk. Foto: Reuters/Nathan Howard.

El magnate Elon Musk volvió a instalar un fuerte debate sobre el futuro económico y social impulsado por la inteligencia artificial. Durante su participación en el foro de inversiones EE.UU.–Arabia Saudita, celebrado en el Kennedy Center de Washington, el empresario presentó una proyección que combina automatización total, fin de la pobreza y abolición del dinero.

Musk sostuvo que, si el avance tecnológico continúa al ritmo actual, en un plazo de entre 10 y 20 años la humanidad podría satisfacer todas sus necesidades materiales mediante sistemas completamente automatizados.

Elon Musk. Foto: Reuters

En ese escenario, afirmó: “Mi pronóstico es que el trabajo será opcional”, comparando la actividad laboral futura con cultivar verduras por placer, una tarea que, señaló, algunos elegirán realizar solo por disfrute personal.

Del fin de la escasez al ocio permanente: la polémica proyección de Musk sobre el papel de la IA en la economía mundial

Según explicó, esta transformación estaría dominada por los robots humanoides, particularmente los vinculados al proyecto Optimus de Tesla, aunque remarcó que muchas compañías fabricarán este tipo de tecnología.

“La IA y los humanoides eliminarán la pobreza”, aseguró, antes de plantear incluso un mundo donde el dinero deje de tener sentido, inspirado en la saga Culture del escritor Iain Banks. En una economía de producción ilimitada, argumentó, la lógica basada en la escasez dejaría de existir.

Ameca, el robot humanoide que puede interactuar con humanos. Foto: EFE.

Su planteo provocó la reacción de Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien, tras escuchar con atención, respondió de forma irónica: “Y ya que la moneda es irrelevante…”. Luego aclaró su postura: para él, la inteligencia artificial no eliminará el trabajo, sino que hará que las personas estén “más ocupadas que nunca”.

Según Huang, una mayor productividad permitirá concretar más ideas y proyectos. “Mi impresión es que Elon estará más ocupado gracias a la IA. Yo también”, indicó, y bromeó con pedirle a Musk que le avise cuando llegue el día en que el dinero deje de importar. “Lo vas a ver venir”, replicó el fundador de Tesla.

El panel cerró con un contraste marcado con la realidad política actual cuando el moderador presentó a los siguientes oradores, Mohammed bin Salman y Donald Trump, como “mis jefes y los de ustedes”.

Inteligencia artificial. Foto: REUTERS

Los empresarios no hicieron ningún comentario al respecto, un gesto que reveló la distancia entre las visiones futuristas expuestas y las estructuras económicas vigentes, para las cuales no existen planes concretos que permitan avanzar hacia un sistema sin trabajo obligatorio ni incentivos monetarios.

Mientras Musk insiste en un futuro de ocio sostenido por robots y automatización total, numerosos expertos advierten que aún no está claro cómo se distribuiría la riqueza o qué mecanismos garantizarían ingresos a una sociedad con empleo marginal o inexistente.