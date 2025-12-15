La estafa más común en Navidad: cuál es y cómo evitar caer ante ciberdelincuentes

Durante las Fiestas, el número de ofertas falsas en línea puede aumentar, por lo que es importante saber qué hacer para no ser víctima de ellas.

Estafas en Navidad. Foto: Unsplash.

A pocos días de la celebración de la Navidad, las familias comienzan a pensar en los presentes que les harán a sus seres queridos. Sin embargo, esta época del año también es aprovechada por los ciberdelincuentes para intentar robar el dinero de los consumidores con ofertas falsas.

En la previa a las Fiestas, los estafadores utilizan nuevos ataques digitales en los que se combinan robo de datos, suplantación de identidades y fraude masivo con gift cards (tarjetas de regalo).

Se multiplican las gift cards fraudulentas en Navidad. Foto: Freepik.

El ‘Jingle Thief’ basa su estrategia en infiltrarse en organizaciones que emiten gift cards mediante campañas de ‘phishing’ o ‘smishing’ para descubrir desde dentro cómo funcionan sus sistemas de aprobación, validación y control. La finalidad es emitir tarjetas fraudulentas que después revenden en mercados paralelos aprovechando la llegada de las Navidades, época en la que crece la emisión de este tipo de tarjetas y su actividad pasa más desapercibida.

Las tarjetas de regalo son muy atractivas para los ciberdelincuentes porque permiten monetización inmediata, escasa trazabilidad y una rápida reventa.

¿Qué son las estafas de drenaje de tarjetas de regalo?

Las estafas de drenaje de tarjetas involucran a ladrones que roban o alteran los números de tarjetas de regalo antes de que las tarjetas sean compradas, mediante alguno de estos métodos:

Robo de números : los estafadores toman tarjetas de regalo de las estanterías y roban la información de las tarjetas, fotografiando o anotando los códigos y PIN. Vuelven a colocar estas tarjetas manipuladas en la estantería.

Intercambio de falsificaciones : reemplazan las tarjetas reales con tarjetas falsificadas, que los compradores eligen sin saberlo.

Esperando activación : los estafadores monitorean la tarjeta en línea o usan bots para verificar saldos regularmente una vez que la tarjeta es comprada y activada.

Drenaje de fondos: los estafadores drenan los fondos tan pronto como ven un saldo disponible. Transferirán el dinero robado a otras cuentas o lo usarán en mercados digitales.

En todos los casos, para cuando el regalo se presenta, el dinero ya se fue.

Cómo protegerse de las estafas mediante gift cards

Si bien los minoristas están trabajando para asegurar los estantes de tarjetas de regalo, algunas maneras de protegerse al comprar tarjetas de regalo son: