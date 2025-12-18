Desde ChatGPT a Temu: las páginas web más visitadas y las aplicaciones más descargadas del 2025

Durante este año, millones de personas alrededor del mundo descargaron aplicaciones móviles y utilizaron diversas páginas web a un ritmo acelerado y cada vez más segmentado. El ranking global.

Aplicaciones. Foto: Unsplash

El mundo de la tecnología e internet avanza a velocidades impresionantes, marcando tendencias y adaptándose a los gustos de los usuarios. Durante 2025, millones de personas alrededor del mundo descargaron aplicaciones móviles y utilizaron diversas páginas web a un ritmo acelerado.

Desde redes sociales emergentes -y otras no tantas- hasta asistentes de inteligencia artificial y sitios de compra, los usuarios se mostraron más activos y segmentados que nunca.

Las 20 páginas de internet más visitadas en 2025

El tráfico global de la web mostró que entre enero y octubre de 2025, Google superó las 83 mil millones de visitas, liderando la lista de las páginas más visitadas del mundo.

Según informó Canal Mutuo, después del gigante tecnológico el top se segmenta entre redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de IA.

El ranking queda conformado de la siguiente manera:

Las páginas web más visitadas de 2025. Foto: Canal 26

Aplicaciones más descargadas

En cuanto a las aplicaciones móviles, durante 2025 se dio un hito inédito: por primera vez, una app de inteligencia artificial lidera las descargas globales.

ChatGPT lidera la lista, abandonando su rol de curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta cotidiana, presente en millones de celulares.

Según Canal Mutuo, el crecimiento sostenido de la aplicación refleja un notorio cambio en los hábitos digitales: ya no se trata de consumir contenido, sino de dialogar con la IA.

El ranking queda conformado de la siguiente manera: