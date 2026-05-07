Argentina alcanzó un récord de postulaciones para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo:

Gaiman, Chubut. Foto/X: @diegotavella6

Argentina volvió a destacarse en el turismo internacional con una cifra histórica: 55 pueblos de 20 provincias se postularon para participar de la edición 2026 de Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que reconoce a los destinos rurales más destacados del planeta.

Se trata del mayor número de candidaturas argentinas desde la creación de la iniciativa, en 2021. Ahora, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación deberá elegir cuáles serán los ocho pueblos que representarán al país en la instancia internacional.

Los seleccionados pasarán a ser evaluados por especialistas de ONU Turismo, que analizarán distintos aspectos vinculados al desarrollo sostenible, la identidad cultural y el impacto positivo del turismo en las comunidades locales.

Qué evalúa ONU Turismo para elegir a los mejores pueblos turísticos del mundo

El programa Best Tourism Villages pone el foco en pequeños destinos rurales con baja densidad poblacional que logran destacarse por su autenticidad y por la manera en la que preservan su patrimonio natural y cultural.

A diferencia de otros rankings turísticos, el reconocimiento no premia necesariamente a los lugares más famosos o masivos. La evaluación contempla aspectos como:

El cuidado del entorno natural

La preservación de tradiciones culturales

El desarrollo de propuestas turísticas sostenibles

La innovación en servicios y experiencias

El compromiso de la comunidad local

El objetivo es visibilizar pueblos que combinan identidad, turismo responsable y desarrollo local.

Caviahue-Copahue, Neuquén. Foto: turismo Neuquén.

Cuáles son las provincias con más pueblos postulados en Argentina

La convocatoria 2026 tuvo representación de todas las regiones del país, desde la Patagonia y la Cordillera hasta el Litoral, el norte argentino y la costa bonaerense.

Las provincias con mayor cantidad de postulaciones fueron:

Buenos Aires , con cinco pueblos

Chubut , también con cinco candidatos

Misiones, con cinco postulaciones

Además, Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y San Luis presentaron cuatro localidades cada una.

Ubicado en San Luis, La Carolina tiene orígenes coloniales. Foto: agenciasanluis

Los pueblos argentinos que ya fueron reconocidos por ONU Turismo

En la edición 2025, los destinos argentinos distinguidos por ONU Turismo fueron Carlos Pellegrini, en Corrientes, y Maimará, en Jujuy, elegidos entre cientos de candidatos de distintos países.

En años anteriores también recibieron el reconocimiento internacional:

Caspalá (Jujuy) – 2021

La Carolina (San Luis) – 2023

Caviahue-Copahue (Neuquén) – 2024

Gaiman y Trevelin (Chubut) – 2024

Villa Tulumba (Córdoba) – 2024

Estos reconocimientos posicionaron al turismo rural argentino como uno de los más valorados de la región.

Villa Tulumba, Córdoba. Foto: X

Los 55 pueblos argentinos que buscan ser los mejores destinos turísticos rurales de 2026

Los precandidatos argentinos para esta edición son:

Buenos Aires

Mar de las Pampas

Isla Martín García

Sierra de la Ventana

Carhué

Coronel Vidal

Mar de las Pampas, Villa Gesell. Foto: Tripadvisor.

Chubut

Dolavon

Puerto Pirámides

Gualjaina

Río Mayo

Sarmiento

El Maitén

Puerto Pirámides. Foto: peninsulavaldes.org.ar

Córdoba

La Cumbrecita

Villa General Belgrano

Los Reartes

La Cumbre

Una ciudad que enamora con su calma, historia y tradición. Foto: Gobierno Los Reartes

Corrientes

Concepción del Yaguareté Corá

Caá Catí

Loreto

Santa Ana

Concepción del Yaguareté Corá - Corrientes. Foto NA

Entre Ríos

Pueblo General Belgrano

Villa Urquiza

Ubajay

Formosa

Herradura

Jujuy

Huacalera

El Fuerte

San Antonio

San Francisco de Alfarcito

San Francisco de Alfarcito. Foto: Wikipedia.

La Pampa

Macachín

Victorica

La Rioja

Olta

Villa Sanagasta

Banda Florida

Villa Sanagasta, La Rioja. Foto: Instagram @sanagastaturismo

Mendoza

Las Loicas

Bardas Blancas

Villa 25 de Mayo

Misiones

Colonia Alberdi

Colonia Guaraní

Puerto Libertad

San Ignacio

Capioví

Neuquén

Varvarco

Salta

San Carlos

Cachi

Molinos

Cachi, Salta, Argentina. Foto: norte.com.

San Juan

San Juan

Calingasta

Parque Nacional El Leoncito, Barreal, Calingasta, San Juan. Foto X.

San Luis

El Trapiche

Villa del Carmen

San José del Morro

San Francisco del Monte de Oro

San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Foto: Instagram @sanfranciscodelmontedeorosl

Santa Cruz

Puerto San Julián

Perito Moreno

Puerto San Julián, Santa Cruz

Santa Fe

Cañada Rosquín

Zenón Pereyra

Tierra del Fuego

Tolhuin

Tucumán

Tafí del Valle

Tafí del Valle, Tucumán. Foto: Wikipedia.

En los próximos meses se conocerán cuáles serán los ocho representantes oficiales de Argentina que competirán por ingresar al listado global de los mejores pueblos turísticos del mundo.