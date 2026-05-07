Argentina alcanzó un récord de postulaciones para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo: así son los destinos soñados
Desde la Patagonia hasta el norte argentino, 55 localidades de 20 provincias fueron postuladas para participar del programa Best Tourism Villages 2026, impulsado por ONU Turismo, que distingue a los destinos rurales más auténticos y sostenibles del planeta.
Argentina volvió a destacarse en el turismo internacional con una cifra histórica: 55 pueblos de 20 provincias se postularon para participar de la edición 2026 de Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que reconoce a los destinos rurales más destacados del planeta.
Se trata del mayor número de candidaturas argentinas desde la creación de la iniciativa, en 2021. Ahora, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación deberá elegir cuáles serán los ocho pueblos que representarán al país en la instancia internacional.
Los seleccionados pasarán a ser evaluados por especialistas de ONU Turismo, que analizarán distintos aspectos vinculados al desarrollo sostenible, la identidad cultural y el impacto positivo del turismo en las comunidades locales.
Qué evalúa ONU Turismo para elegir a los mejores pueblos turísticos del mundo
El programa Best Tourism Villages pone el foco en pequeños destinos rurales con baja densidad poblacional que logran destacarse por su autenticidad y por la manera en la que preservan su patrimonio natural y cultural.
A diferencia de otros rankings turísticos, el reconocimiento no premia necesariamente a los lugares más famosos o masivos. La evaluación contempla aspectos como:
- El cuidado del entorno natural
- La preservación de tradiciones culturales
- El desarrollo de propuestas turísticas sostenibles
- La innovación en servicios y experiencias
- El compromiso de la comunidad local
El objetivo es visibilizar pueblos que combinan identidad, turismo responsable y desarrollo local.
Cuáles son las provincias con más pueblos postulados en Argentina
La convocatoria 2026 tuvo representación de todas las regiones del país, desde la Patagonia y la Cordillera hasta el Litoral, el norte argentino y la costa bonaerense.
Las provincias con mayor cantidad de postulaciones fueron:
- Buenos Aires, con cinco pueblos
- Chubut, también con cinco candidatos
- Misiones, con cinco postulaciones
Además, Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y San Luis presentaron cuatro localidades cada una.
Los pueblos argentinos que ya fueron reconocidos por ONU Turismo
En la edición 2025, los destinos argentinos distinguidos por ONU Turismo fueron Carlos Pellegrini, en Corrientes, y Maimará, en Jujuy, elegidos entre cientos de candidatos de distintos países.
En años anteriores también recibieron el reconocimiento internacional:
- Caspalá (Jujuy) – 2021
- La Carolina (San Luis) – 2023
- Caviahue-Copahue (Neuquén) – 2024
- Gaiman y Trevelin (Chubut) – 2024
- Villa Tulumba (Córdoba) – 2024
Estos reconocimientos posicionaron al turismo rural argentino como uno de los más valorados de la región.
Los 55 pueblos argentinos que buscan ser los mejores destinos turísticos rurales de 2026
Los precandidatos argentinos para esta edición son:
Buenos Aires
- Mar de las Pampas
- Isla Martín García
- Sierra de la Ventana
- Carhué
- Coronel Vidal
Chubut
- Dolavon
- Puerto Pirámides
- Gualjaina
- Río Mayo
- Sarmiento
- El Maitén
Córdoba
- La Cumbrecita
- Villa General Belgrano
- Los Reartes
- La Cumbre
Corrientes
- Concepción del Yaguareté Corá
- Caá Catí
- Loreto
- Santa Ana
Entre Ríos
- Pueblo General Belgrano
- Villa Urquiza
- Ubajay
Formosa
- Herradura
Jujuy
- Huacalera
- El Fuerte
- San Antonio
- San Francisco de Alfarcito
La Pampa
- Macachín
- Victorica
La Rioja
- Olta
- Villa Sanagasta
- Banda Florida
Mendoza
- Las Loicas
- Bardas Blancas
- Villa 25 de Mayo
Misiones
- Colonia Alberdi
- Colonia Guaraní
- Puerto Libertad
- San Ignacio
- Capioví
Neuquén
- Varvarco
Salta
- San Carlos
- Cachi
- Molinos
San Juan
- San Juan
- Calingasta
San Luis
- El Trapiche
- Villa del Carmen
- San José del Morro
- San Francisco del Monte de Oro
Santa Cruz
- Puerto San Julián
- Perito Moreno
Santa Fe
- Cañada Rosquín
- Zenón Pereyra
Tierra del Fuego
- Tolhuin
Tucumán
- Tafí del Valle
En los próximos meses se conocerán cuáles serán los ocho representantes oficiales de Argentina que competirán por ingresar al listado global de los mejores pueblos turísticos del mundo.