María Laura Ruberto
Por María Laura Ruberto
jueves, 7 de mayo de 2026, 18:45
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Gaiman, Chubut. Foto/X: @diegotavella6
Gaiman, Chubut. Foto/X: @diegotavella6

Argentina volvió a destacarse en el turismo internacional con una cifra histórica: 55 pueblos de 20 provincias se postularon para participar de la edición 2026 de Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que reconoce a los destinos rurales más destacados del planeta.

Se trata del mayor número de candidaturas argentinas desde la creación de la iniciativa, en 2021. Ahora, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación deberá elegir cuáles serán los ocho pueblos que representarán al país en la instancia internacional.

Los seleccionados pasarán a ser evaluados por especialistas de ONU Turismo, que analizarán distintos aspectos vinculados al desarrollo sostenible, la identidad cultural y el impacto positivo del turismo en las comunidades locales.

Qué evalúa ONU Turismo para elegir a los mejores pueblos turísticos del mundo

El programa Best Tourism Villages pone el foco en pequeños destinos rurales con baja densidad poblacional que logran destacarse por su autenticidad y por la manera en la que preservan su patrimonio natural y cultural.

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A diferencia de otros rankings turísticos, el reconocimiento no premia necesariamente a los lugares más famosos o masivos. La evaluación contempla aspectos como:

  • El cuidado del entorno natural
  • La preservación de tradiciones culturales
  • El desarrollo de propuestas turísticas sostenibles
  • La innovación en servicios y experiencias
  • El compromiso de la comunidad local

El objetivo es visibilizar pueblos que combinan identidad, turismo responsable y desarrollo local.

Caviahue-Copahue, Neuquén. Foto: turismo Neuquén.
Caviahue-Copahue, Neuquén. Foto: turismo Neuquén.

Cuáles son las provincias con más pueblos postulados en Argentina

La convocatoria 2026 tuvo representación de todas las regiones del país, desde la Patagonia y la Cordillera hasta el Litoral, el norte argentino y la costa bonaerense.

Las provincias con mayor cantidad de postulaciones fueron:

  • Buenos Aires, con cinco pueblos
  • Chubut, también con cinco candidatos
  • Misiones, con cinco postulaciones

Además, Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y San Luis presentaron cuatro localidades cada una.

Ubicado en San Luis, La Carolina tiene orígenes coloniales. Foto: agenciasanluis
Ubicado en San Luis, La Carolina tiene orígenes coloniales. Foto: agenciasanluis

Los pueblos argentinos que ya fueron reconocidos por ONU Turismo

En la edición 2025, los destinos argentinos distinguidos por ONU Turismo fueron Carlos Pellegrini, en Corrientes, y Maimará, en Jujuy, elegidos entre cientos de candidatos de distintos países.

En años anteriores también recibieron el reconocimiento internacional:

  • Caspalá (Jujuy) – 2021
  • La Carolina (San Luis) – 2023
  • Caviahue-Copahue (Neuquén) – 2024
  • Gaiman y Trevelin (Chubut) – 2024
  • Villa Tulumba (Córdoba) – 2024

Estos reconocimientos posicionaron al turismo rural argentino como uno de los más valorados de la región.

Villa Tulumba, Córdoba. Foto: X
Villa Tulumba, Córdoba. Foto: X

Los 55 pueblos argentinos que buscan ser los mejores destinos turísticos rurales de 2026

Los precandidatos argentinos para esta edición son:

Buenos Aires

  • Mar de las Pampas
  • Isla Martín García
  • Sierra de la Ventana
  • Carhué
  • Coronel Vidal
Mar de las Pampas, Villa Gesell. Foto: Tripadvisor.

Chubut

  • Dolavon
  • Puerto Pirámides
  • Gualjaina
  • Río Mayo
  • Sarmiento
  • El Maitén
Puerto Pirámides. Foto: peninsulavaldes.org.ar

Córdoba

  • La Cumbrecita
  • Villa General Belgrano
  • Los Reartes
  • La Cumbre
Una ciudad que enamora con su calma, historia y tradición. Foto: Gobierno Los Reartes

Corrientes

  • Concepción del Yaguareté Corá
  • Caá Catí
  • Loreto
  • Santa Ana
Concepción del Yaguareté Corá - Corrientes. Foto NA
Concepción del Yaguareté Corá - Corrientes. Foto NA

Entre Ríos

  • Pueblo General Belgrano
  • Villa Urquiza
  • Ubajay

Formosa

  • Herradura

Jujuy

  • Huacalera
  • El Fuerte
  • San Antonio
  • San Francisco de Alfarcito
San Francisco de Alfarcito. Foto: Wikipedia.
San Francisco de Alfarcito. Foto: Wikipedia.

La Pampa

  • Macachín
  • Victorica

La Rioja

  • Olta
  • Villa Sanagasta
  • Banda Florida
Villa Sanagasta, La Rioja. Foto: Instagram @sanagastaturismo

Mendoza

  • Las Loicas
  • Bardas Blancas
  • Villa 25 de Mayo

Misiones

  • Colonia Alberdi
  • Colonia Guaraní
  • Puerto Libertad
  • San Ignacio
  • Capioví

Neuquén

  • Varvarco

Salta

  • San Carlos
  • Cachi
  • Molinos
Cachi, Salta, Argentina. Foto: norte.com.
Cachi, Salta, Argentina. Foto: norte.com.

San Juan

  • San Juan
  • Calingasta
Parque Nacional El Leoncito, Barreal, Calingasta, San Juan. Foto X.
Parque Nacional El Leoncito, Barreal, Calingasta, San Juan. Foto X.

San Luis

  • El Trapiche
  • Villa del Carmen
  • San José del Morro
  • San Francisco del Monte de Oro
San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Foto: Instagram @sanfranciscodelmontedeorosl

Santa Cruz

  • Puerto San Julián
  • Perito Moreno
Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

Santa Fe

  • Cañada Rosquín
  • Zenón Pereyra

Tierra del Fuego

  • Tolhuin

Tucumán

  • Tafí del Valle
Tafí del Valle, Tucumán. Foto: Wikipedia.

En los próximos meses se conocerán cuáles serán los ocho representantes oficiales de Argentina que competirán por ingresar al listado global de los mejores pueblos turísticos del mundo.