Una pizzería argentina fue elegida entre las 5 mejores de América Latina:

Una pizzería argentina fue elegida entre las 5 mejores de América Latina. Foto: Instagram @tiamo.pizzeria

La gastronomía argentina volvió a revalidar su posición en lo más alto a nivel internacional: una pizzería del Conurbano se ubicó en el cuarto lugar de la reciente edición del 50 Top Pizza Latin America 2026 que premia a los locales de estilo napolitano.

Se trata de Ti Amo, ubicada en Adrogué, que se metió entre las mejores de América Latina y volvió a ser la mejor posicionada del país en el ranking elaborado por la guía italiana más influyente y prestigiosa a nivel internacional.

Una pizzería argentina fue elegida entre las 5 mejores de América Latina.

La premiación fue realizada el pasado martes 14 de abril en Río de Janeiro (Brasil) y reunió a decenas de pizzerías de toda la región, donde el proyecto de las hermanas Carola y Victoria Santoro volvió a destacarse en el top 5 del ranking latinoamericano tras obtener el 2do puesto en 2025.

El primer lugar fue para Leggera Pizza Napoletana, de San Pablo. En tanto, otras pizzerías argentinas que lograron meterse en el Top 50 son: Atte Pizzería Napoletana, de Buenos Aires (puesto 14), Chichilo’s, de Rosario (18°), Siamo nel Forno, de Buenos Aires (21°) y también Il Gatto Nero, de Valeria del Mar (49°).

Por fuera del ranking principal, la guía especializada también difundió su selección de “excellent pizzerias”, donde incluyó a seis locales argentinos: Boccon, de San Martín de los Andes; Fornata, de Banfield; Fortis Pizza, de Santa Fe; Kalis Pizza, de Buenos Aires; Núvola, de Buenos Aires; y Troppo, de Santa Fe.

Una pizzería argentina fue elegida entre las 5 mejores de América Latina.

Dónde queda y cómo es el menú de Ti Amo

Ubicada en Diagonal toll 1420, pleno centro de Adrogué, Ti Amo es descripta por 50 Top Pizza como una “pizzería alegre, acogedora y confortable con una encantadora terraza al aire libre”. Las hermanas Santoro atravesaron la pandemia de Covid-19 con éxito, logrando “un éxito inmediato gracias a la calidad de su pizza, un estilo napolitano contemporáneo y el equilibrio perfecto entre calidad y precio”.

Con un horno napolitano 100% a leña, el lugar ofrece un pequeño pedacito de Nápoles en Buenos Aires. En cuando a la comida, la propuesta se centra en pizzas de estilo napolitano, con larga fermentación y cocción a leña, acompañadas por entradas más tradicionales como empanadas y fainá. Además cuenta con una gran variedad de tragos, postres y opciones vegetarianas.

Ti Amo abre de miércoles a domingos a partir de las 20hs (el horario de cierre puede variar, consultar acá), el ambiente es climatizado, pet friendly y posee sector fumadores, ideal para que nadie se quede afuera de la oportunidad para disfrutar de una buena pizza.

Una pizzería argentina fue elegida entre las 5 mejores de América Latina.

Según la guía, se trata de “una hermosa historia de mujeres en un mundo que aún está demasiado dominado por los hombres”, y añade: “Los productos que utilizan son excelentes y, además de su habilidad, sin duda marcan la diferencia”.

Ti Amo cuenta con un salón interior con mesas para dos y grupales. Además, posee un espacio exterior para disfrutar al aire libre, donde la iluminación tenue y el ambiente cercano crean una experiencia íntima y relajada.

Para reservas y consultas, los interesados pueden visitar su cuenta de Instagram

El ranking de las 50 mejores pizzerías de América Latina