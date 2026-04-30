Argentina tiene dos de los lagos más profundos del mundo:

Argentina tiene dos de los lagos más profundos del mundo. Foto: Wikipedia

Argentina cuenta con dos de los 10 lagos más profundos que existen en el mundo. Ambos espejos de agua están ubicados en la Patagonia y se metieron en un Top-10 que está liderado por el Lago Baikal, de Rusia, que tiene 1.642 metros de profundidad.

Ranking de los lagos más profundos del mundo: quién lidera el top 10

El segundo lago más profundo a nivel internacional es el Tanganika, que está ubicado en África (1.470 metros), mientras que completa el podio el Mar Caspio, que en realidad está considerado como un gran lago salobre, con 1.025 metros.

Lago Baikal, Rusia. Foto: NA.

Lago Viedma: el lago más profundo de Argentina y uno de los más importantes de la Patagonia

En el cuarto puesto figura el Lago Viedma que está ubicado en la provincia de Santa Cruz y es uno de los lagos más importantes de la zona: se encuentra en las proximidades del Parque Nacional Los Glaciares.

Lago Viedma, Santa Cruz, Argentina. Foto: Wikipedia

Se forma a partir del deshielo de los glaciares de la región, incluyendo el glaciar Viedma, que es uno de los principales glaciares que vierten agua en el lago. En algunas partes alcanza la profundidad de 900 metros lo que le vale el título del lago más profundo de Argentina y América.

Lago O’Higgins / San Martín: el lago compartido entre Argentina y Chile que está en el top mundial

En el sexto lugar aparece el Lago O´ Higgins, también conocido como Lago San Martín: es un espejo de agua que tiene una profundidad máxima de 836 metros y que es compartido por la Argentina y Chile. Nace de la unión de los ríos Mayer y Chacabuco y es conocido por su belleza escénica

Lago O’Higgins. Foto: Instagram @blvckimvges

Los 10 lagos más profundos del mundo

Lago Baikal - Rusia - 1.642 metros Lago Tanganika - Tanzania, Congo, Burundi y Zambia - 1.470 metros Mar Caspio - Irán, Rusia, Turkmenistán, Kazajistán y Azerbaiyán - 1.025 metros Lago Viedma - Argentina - 900 metros Lago Vostok - Antártida - 900 metros Lago O´ Higgins - Argentina y Chile - 836 metros Lago Malawi - Malawi, Mozambique y Tanzania - 706 metros Lago Issyk-Kul - Kirguistán - 702 metros Gran Lago de los Esclavos - Canadá - 614 metros Lago del Cráter - Estados Unidos - 594 metros

Lago Baikal en Rusia: el lago más profundo del mundo y una maravilla natural única

Ubicado en Siberia, el Lago Baikal es el más profundo del planeta, con una profundidad máxima de 1.642 metros. Este enorme espejo de agua dulce no solo lidera el ranking global, sino que además concentra cerca del 20% del agua dulce no congelada del mundo, lo que lo convierte en una reserva natural clave a nivel internacional.

Lago Baikal (Rusia). Foto: Getty

Formado hace más de 25 millones de años, el Baikal es también uno de los lagos más antiguos del mundo. Su ecosistema es único: alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas, como la famosa foca nerpa. En invierno, su superficie se congela por completo y forma un paisaje impactante de hielo cristalino que atrae a viajeros de todo el mundo.