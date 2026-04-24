Tres monumentos de Argentina están entre los más visitados de Sudamérica. Foto: Wikipedia

Además de sus paisajes imponentes y su reconocida gastronomía, Argentina cuenta con monumentos clave en su historia que hoy se transformaron en grandes atractivos turísticos. Son sitios cargados de identidad, fáciles de visitar y con un valor cultural único, que año tras año convocan a viajeros de todo el mundo y se posicionan entre los más visitados de Sudamérica.

Dentro de ese inmenso mapa cultural, la empresa de turismo Civitatis dio a conocer tres monumentos argentinos que son de los más visitados en Sudamérica por los turistas: las Ruinas de San Ignacio, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y el Teatro Colón se posicionan entre los lugares históricos más visitados del Cono Sur.

La elección no es casual: los tres espacios combinan valor arquitectónico, relevancia histórica y experiencias culturales accesibles durante todo el año, lo que los convierte en paradas obligadas para quienes buscan conocer Argentina desde su dimensión patrimonial.

Los íconos turísticos de Argentina que atraen visitantes de todo el mundo

Ruinas de San Ignacio: el legado jesuítico mejor conservado del país

Las Ruinas de San Ignacio son uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Sudamérica y forman parte del sistema de reducciones jesuíticas que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII en la región.

Misiones, Posadas, Ruinas de San Ignacio, NA

Construidas con la piedra rojiza típica de Misiones, las estructuras conservan templos, viviendas, patios y una gran plaza central que permiten imaginar cómo funcionaban estas comunidades organizadas por los jesuitas junto al pueblo guaraní.

Además de su valor histórico, el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad y hoy ofrece visitas guiadas, recorridos interpretativos y espectáculos nocturnos de luz y sonido que ayudan a entender su funcionamiento original. Muchos viajeros lo combinan con una escapada a Cataratas del Iguazú, lo que potencia aún más su atractivo turístico.

Catedral Metropolitana: historia argentina frente a Plaza de Mayo

Ubicada frente a la histórica Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires es uno de los edificios religiosos más importantes del país y un punto central del circuito turístico porteño.

Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Su fachada neoclásica, inspirada en templos europeos, contrasta con el dinamismo del microcentro y funciona como una puerta de entrada al pasado político y religioso argentino.

En su interior se encuentra el mausoleo de José de San Martín, uno de los lugares más visitados por turistas nacionales e internacionales. La catedral suele integrarse en recorridos históricos que incluyen el Cabildo de Buenos Aires y la Casa Rosada, formando uno de los circuitos urbanos más emblemáticos del país.

Teatro Colón: una joya cultural reconocida en todo el mundo

El Teatro Colón no solo es uno de los edificios más visitados de Argentina: también está considerado entre los teatros de ópera con mejor acústica del mundo.

Teatro Colón. Foto: teatrocolon.org

Inaugurado en 1908, fue escenario de presentaciones de algunas de las figuras más importantes de la música clásica internacional y se convirtió en un símbolo cultural de Buenos Aires.

Hoy se puede recorrer mediante visitas guiadas que permiten conocer su auditorio, salones principales y sectores técnicos normalmente cerrados al público. Ese recorrido suele sorprender incluso a quienes ya conocen la ciudad, porque revela detalles arquitectónicos y artísticos poco visibles desde el exterior.

Más allá de su programación artística, el Colón funciona como un puente entre la Buenos Aires moderna y la llamada “época dorada” de la ciudad, cuando la arquitectura y la cultura buscaban posicionarla entre las capitales más influyentes del mundo.

Teatro Colón. Foto Turismo BA.

Los otros monumentos históricos más visitados del Sudamérica

Además de los tres argentinos que lideran el interés turístico regional, el relevamiento también identifica otros sitios patrimoniales muy visitados en Chile, Uruguay y Paraguay, que forman parte del circuito cultural más importante del sur de Sudamérica.