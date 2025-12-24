El espíritu navideño en el celular: cómo activar el “modo Navidad 2025” en WhatsApp

Si bien se trata de un cambio estético y no funcional, es una entretenida forma de cambiar el estilo de la aplicación de mensajería durante las Fiestas, sin alterar sus funciones.

WhatsApp en "modo Navidad". Foto: Grok

Durante los últimos días del año, es común que cada vez más personas busquen reflejar su estado de ánimo a través de sus redes sociales y dispositivos. Para aquellos que tienen el espíritu navideño por las nubes, activar el “modo Navidad” en WhatsApp es una opción estética que les permitirá personalizar el logo de la aplicación.

Aunque este modo no modifica las funciones internas de la plataforma, permite personalizar la interfaz visual del celular gracias a aplicaciones de terceros como Nova Launcher. A continuación, cómo hacerlo paso a paso para tener el ícono de la aplicación con un diseño que refleje las vibras navideñas.

WhatsApp en "modo Navidad". Foto: Grok

Si bien no se trata de una modificación oficial aprobada por Meta (la empresa propietaria de WhatsApp), los usuarios tienen la posibilidad de personalizar el logo de la app a su gusto. Para aquellos interesados en activar este modo, estos son los pasos que deben seguir:

Descargar Nova Launcher: esta aplicación está disponible en la tienda de Google Play y es esencial para personalizar la interfaz del celular Android. Establecer Nova Launcher como predeterminado: al abrir la app, se debe configurar como lanzador principal para poder modificar el diseño de la pantalla principal. Buscar una imagen adecuada: desde el navegador, buscar o crear con inteligencia artificial una imagen que represente la Navidad. La imagen debe estar en formato PNG con fondo transparente. Modificar el ícono de WhatsApp: regresar a la pantalla principal del celular, tocar durante unos segundos el ícono de WhatsApp, seleccionar “Editar”, luego elegir “Aplicaciones” y seleccionar “Fotos”. Buscar la imagen descargada, ajustar su tamaño y presionar “Listo”.

Con estos pasos, se habrá activado el “modo Navidad” en WhatsApp, cambiando visualmente su logo por el símbolo elegido.

Cómo revertir la personalización de WhatsApp

Si en algún momento el usuario quiere regresar al ícono original de WhatsApp, solamente bastará con desinstalar Nova Launcher desde Google Play. Al hacerlo, todas las personalizaciones realizadas desaparecerán, y la aplicación de mensajería volverá a su apariencia predeterminada.

Nova Launcher es una herramienta de personalización avanzada que permite modificar varios aspectos de la interfaz de Android. No solo se pueden cambiar íconos, sino también aspectos como el tamaño de los mismos, los fondos de pantalla, widgets e incluso el aspecto general de la pantalla de inicio.

Los usuarios de dispositivos como Samsung, por ejemplo, pueden hacer que su teléfono luzca como un dispositivo de otra marca, como Motorola o Apple.