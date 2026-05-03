Pulpería San Gervasio Foto: pulperiasangervasio

Entre caminos de tierra y silencio de campo, la Pulpería San Gervasio se consolida como uno de los paseos rurales más buscados de la provincia de Buenos Aires. Con más de 170 años de historia, el lugar ofrece tradición, buena mesa y una pausa necesaria del ritmo urbano.

Ubicada en el paraje Campodónico, a mitad de camino entre Cacharí y Tapalqué, la pulpería nació en 1850 sobre tierras adquiridas por Manuel Cabral. Primero fue parte de la antigua Estancia de la Libertad, luego conocida como Estancia San Gervasio, y con el correr de las décadas se volvió un punto clave para viajeros y peones rurales.

El trayecto hasta el lugar ya anticipa la experiencia. Desde la Ruta Provincial 50, el paisaje se abre en postales de campo abierto, con verdes intensos y un tránsito mínimo que invita a bajar un cambio antes de llegar.

Pulpería San Gervasio Foto: pulperiasangervasio

El edificio conserva su impronta original. Paredes antiguas, aljibes y un jardín cuidado rodean la construcción, donde florecen especies clásicas del ambiente rural como la corona de novia y los conejitos rosados, que aportan color y memoria a la escena.

Empanadas criollas y sabores que mantienen viva la tradición

El eje del paseo está en la cocina. La pulpería es reconocida por sus empanadas criollas, elaboradas con una receta familiar que se mantiene viva desde tres generaciones. A eso se suman picadas y platos tradicionales, servidos en mesas sencillas que respetan la estética de época.

Pulpería San Gervasio Foto: pulperiasangervasio

Comer al aire libre es parte del encanto. Las mesas se distribuyen bajo la sombra de los árboles, con vista a caballos, vacas y aves que cruzan el horizonte, en un entorno que resume el espíritu del campo bonaerense.

Con el correr de la tarde, el paisaje cambia. El atardecer pinta el cielo de tonos rosados y naranjas que contrastan con las paredes históricas de la pulpería, una imagen que muchos visitantes eligen capturar antes de emprender el regreso.

Pulpería San Gervasio Foto: pulperiasangervasio

Sin atracciones artificiales ni propuestas forzadas, San Gervasio apuesta a lo esencial: historia viva, sabores auténticos y naturaleza. Una combinación que explica por qué se transformó en un clásico para una escapada de fin de semana.

Quienes conocen el lugar, suelen irse con la convicción de volver. La experiencia no se agota en una visita: es un viaje al pasado rural de la provincia, todavía presente en cada detalle.

Cómo llegar a la Pulpería San Gervasio

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto implica tomar la Ruta Nacional 3 hasta la localidad de Cacharí. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 50 en dirección a Tapalqué. A unos 31 kilómetros de Cacharí, aparece el paraje Campodónico, donde un desvío conduce por un camino de tierra hasta la pulpería. La distancia total es de aproximadamente 277 kilómetros.