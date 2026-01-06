WhatsApp prueba mejoras para los mensajes temporales: cuándo se lanza y en qué consiste la actualización

La aplicación de mensajería más famosa del mundo incluirá funciones más que útiles para los usuarios que desean reforzar su privacidad en la app.

Mensajes temporales en WhatsApp. Foto: Grok

Los mensajes temporales de WhatsApp son aquellos que se eliminan de forma automática tras un plazo definido -24 horas, 7 o 90 días- y funcionan como una herramienta de privacidad pensada para disminuir la huella digital y el desorden en las conversaciones. Esta opción puede aplicarse tanto a chats individuales como grupales, e incluso establecerse como configuración predeterminada para todos los nuevos diálogos. Ahora, la función atraviesa una actualización que suma la posibilidad de definir con mayor precisión el tiempo durante el cual un mensaje permanece visible.

Con esta mejora, los mensajes enviados se borran automáticamente una vez transcurrido el período seleccionado, aunque se mantienen algunas excepciones, como los mensajes citados, reenviados, capturados en pantalla o guardados manualmente por los usuarios.

Las nuevas opciones para los mensajes temporales de WhatsApp. Foto: WABetaInfo

La novedad fue detectada en versiones beta, tanto en dispositivos móviles como en la versión web, y apunta a facilitar el envío de información urgente, permitiendo un control más estricto sobre cuánto tiempo está disponible en un chat. El cambio central es la incorporación de nuevos intervalos en el temporizador: se agregan plazos de expiración más breves que complementan los ya existentes, que en ciertos casos pueden resultar excesivos.

Las ventajas de la futura actualización de WhatsApp y las fechas esperadas

Esta alternativa resulta especialmente útil para compartir datos sensibles o accesos temporales, que no deberían quedar visibles más tiempo del necesario y cuyo destinatario es el único que debería verlos.

La inclusión de temporizadores más cortos ofrece beneficios claros, como evitar la eliminación manual de mensajes que ya cumplieron su función y reducir el riesgo de reenvíos involuntarios.

Las nuevas opciones ya aparecieron en ediciones beta de WhatsApp para Android y en WhatsApp Web. Como ocurre habitualmente, tras el período de pruebas y el feedback de los evaluadores, Meta podría introducir ajustes antes de lanzar la función de manera general. Por el momento, no hay una fecha oficial confirmada para su implementación global.