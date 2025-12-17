Cristina apuntó contra Milei por sus medidas económicas: “Una cosa es hablar en la tele y otra sentarse en el sillón de Rivadavia”

La ex mandataria volvió a postear en la red social X acerca de la presidencia de Javier Milei y reivindicó sus dos mandatos presidenciales como positivos en comparación al presente. Afirmó que las inversiones extranjeras y reservas de dólares eran mayores durante su gestión.

Cristina cuestionó a Milei por sus medidas económicas referidas al dólar Foto: NA

Cristina Fernández de Kirchner una publicación en la red social X para referirse al gobierno de Javier Milei y su “lucha contra la inflación”, la toma de deuda y el precio del dólar. La ex presidenta se caracteriza por expresar sus ideas desde su estadía en prisión domiciliaria en San José 1111.

Cristina recorrió el precio del dólar del 2023 en adelante, recordando su paso por el gobierno como presidenta entre 2007 y 2015 y remarcando el “saldo positivo en dólares” que presentaba. Reafirmó una vez más la problemática de la caída del consumo y lo presentó como motivo de que la economía no repunte.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

Qué dijo Cristina sobre la política económica de Milei

La líder peronista afirmó una vez más que "la inflación no es un fenómeno meramente monetario", como sostiene el presidente, si no que en la Argentina este problema “es culpa del dólar”. Burló a Milei con la frase “no le encuentra el agujero al mate” y agregó: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”.

Cristina recorrió las políticas monetarias del gobierno desde su asunción en 2023: dolarización endógena, el dólar entre bandas, el crawling-peg y el futuro dólar indexado que anunció el BCRA para el 2026.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.



En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.



En el 2025… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

“A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)”, apuntó Cristina sobre la política monetaria del 2026.

Una vez más, la ex presidenta sentenció que “no se cumplió ninguna” de las medidas anunciadas e ironizó sobre las frases de Milei y Caputo al respecto. Recordó “la economía va a subir como pedo de buzo” y “los dólares nos van a salir por las orejas”. Agregó: “Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming: ‘¡Flota! ¡Flota!’“.

Banco Central; BCRA. Foto: NA

Cristina Kirchner comparó su gobierno con el de Javier Milei

Cristina Kirchner recordó que durante su gobierno era acusada de “ahuyentar las inversiones” por parte de las consultoras económicas y la oposición. “Empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca”, afirmó.

“Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, dijo la exmandataria y reivindicó sus dos gobiernos de la Argentina: “Los registros más altos de Inversión Extranjera Directa, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir”.

CFK en Presidencia 2015 Foto: -

Los datos que presentó son que en el período 2007-2011 el saldo positivo era de USD 16.213 millones y en el período 2011-2015 el saldo positivo fue de USD 13.487 millones. Y afirmó que “por primera vez desde el año 2003 la IED tiene un saldo negativo de USD 1.327 millones”.