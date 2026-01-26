WhatsApp Web: el truco para proteger tus chats con contraseña cuando usás una PC compartida.

Con la privacidad digital como principal prioridad, WhatsApp Web sumó una función clave para reforzar la seguridad de los usuarios: el bloqueo de la aplicación con contraseña. Esta herramienta permite impedir el acceso a los chats desde una computadora sin necesidad de cerrar sesión, una ventaja especialmente valorada en entornos laborales o dispositivos compartidos.

La función apunta a situaciones cotidianas: ausentarse del escritorio por unos minutos, dejar la computadora abierta en una oficina o compartir el equipo con otras personas. En esos casos, el bloqueo evita que terceros puedan leer conversaciones privadas o acceder a información sensible.

WhatsApp Web: el truco para proteger tus chats con contraseña cuando usás una PC compartida. Foto: Grok.

¿Qué es el bloqueo de aplicación en WhatsApp Web?

El bloqueo de aplicación es una capa extra de seguridad que restringe el acceso a la versión web de WhatsApp mediante una contraseña creada por el usuario. Una vez activada, la plataforma queda bloqueada y solo puede volver a utilizarse ingresando esa clave.

A diferencia de cerrar sesión, esta opción mantiene la cuenta vinculada al navegador, lo que agiliza el uso cuando se regresa al equipo y evita tener que escanear nuevamente el código QR desde el teléfono.

Cómo ponerle contraseña a WhatsApp Web: el paso a paso

Activar esta función es sencillo y se puede hacer en pocos minutos:

Ingresar a WhatsApp Web desde el navegador. Hacer clic en el ícono de tres puntos ubicado en la parte superior. Seleccionar la opción “Bloqueo de aplicación”. Activar el bloqueo y crear una contraseña de al menos seis caracteres. Confirmar la acción para que el sistema comience a funcionar.

Nueva opción de bloqueo para WhatsApp Web. Foto: Captura de pantalla.

Además, WhatsApp permite definir un tiempo de inactividad tras el cual la aplicación se bloquea automáticamente, o bien realizar el bloqueo de forma manual desde el menú de ajustes.

Qué hacer si olvidás la contraseña

Si el usuario no recuerda la clave, no es posible recuperarla. En ese caso, la única solución es cerrar la sesión de WhatsApp Web y volver a vincular la cuenta escaneando el código QR desde el celular. Al iniciar una nueva sesión, se podrá crear una contraseña diferente.

Es importante tener en cuenta que la clave solo se aplica a la sesión activa: cada vez que se cierre sesión, el bloqueo deberá configurarse nuevamente.

¿Cuándo conviene usar el bloqueo con contraseña?

Esta función es especialmente recomendable en:

Oficinas y entornos laborales.

Universidades, bibliotecas o espacios de estudio.

Computadoras compartidas o de uso familiar.

Equipos que se dejan desatendidos por momentos.

En todos estos escenarios, el bloqueo protege la privacidad de los mensajes sin interrumpir el uso habitual de la plataforma.

WhatsApp Web: el truco para proteger tus chats con contraseña cuando usás una PC compartida. Foto: Unsplash.

Bloquear o cerrar sesión: cuál es la diferencia

Cerrar sesión implica desvincular por completo la cuenta del navegador y volver a escanear el código QR para ingresar otra vez. Es la opción más segura cuando se deja de usar un equipo por un período prolongado.

El bloqueo de aplicación, en cambio, es una solución rápida y práctica para ausencias breves. Mantiene la sesión activa, pero restringe el acceso a los chats hasta que se ingresa la contraseña.