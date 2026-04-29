Turbina eólica voladora de China. Foto: Sawes Energy

China rompió todos los patrones en el mundo renovable al producir una turbina que flota en el aire y aprovecha los vientos de gran altitud para producir energía de forma constante.

Se trata del sistema S2000 SAWES, desarrollado por la empresa Sawes Energy Technology, que ya logró completar con éxito su primer vuelo de prueba.

Hito revolucionario en China: así funciona la primera turbina eólica voladora

Con dimensiones de hasta 60 metros de largo, esta estructura inflable asciende a unos 2.000 metros y es capaz de generar hasta un megavatio, lo que representa un avance frente a la energía eólica convencional tanto en eficiencia como en costos.

Turbina eólica voladora de China. Foto: Sawes Energy

Durante las pruebas, el sistema alcanzó su altitud operativa en apenas 30 minutos y produjo 385 kilovatios-hora, conectándose incluso a la red eléctrica, un hito inédito para este tipo de tecnología.

¿Una propuesta más económica que la energía eólica tradicional?

Al no requerir grandes estructuras de acero ni obras civiles complejas, el sistema reduce significativamente la inversión inicial.

Además, su diseño permite transportarlo en contenedores estándar y desplegarlo en cuestión de horas.

Turbina eólica voladora de China. Foto: Sawes Energy

Cuáles son los desafíos y puntos clave de este megaproyecto chino

A la hora de buscar perpetuidad en el plano de la energía renovable, expertos advierten es necesario demostrar, a largo plazo, que los costos de fabricación, operación y mantenimiento puedan ser compensados por la energía generada.