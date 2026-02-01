Adiós a los chats archivados de WhatsApp:

WhatsApp permite ocultar conversaciones con mayor privacidad. Foto: Freepik.

WhatsApp sigue sumando funciones para reforzar la privacidad de sus usuarios. En una de sus actualizaciones más recientes, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo incorporó una opción que permite ocultar chats de manera segura, dejando atrás el clásico sistema de conversaciones archivadas.

Hasta ahora, archivar un chat solo lo quitaba de la vista principal, pero seguía siendo visible dentro de la carpeta “Archivados”, lo que para muchos usuarios no resultaba suficiente. Con esta nueva herramienta, WhatsApp ofrece un nivel extra de protección, ideal para quienes comparten el celular o simplemente quieren mantener ciertas charlas fuera de la vista.

¿Cómo funciona la nueva opción para esconder chats en WhatsApp?

La función se llama “Restringir chat” y permite ocultar conversaciones mediante biometría (rostro o huella) y un código secreto. Una vez activada, el chat desaparece por completo de la pantalla principal y no deja rastros visibles.

Además, los mensajes restringidos solo pueden encontrarse si el usuario escribe el código elegido en el buscador de WhatsApp, lo que dificulta aún más el acceso no autorizado.

Paso a paso: cómo activar los chats ocultos

El proceso es simple y se puede hacer en pocos minutos:

Seleccionar el chat que se quiere ocultar. Deslizar hacia la derecha y tocar los tres puntos. Elegir “Restringir chat”. Confirmar la acción y activar el reconocimiento facial o huella digital. Ingresar a la carpeta “Chats restringidos”. Activar la opción “Ocultar chats restringidos” desde Ajustes. Crear un código secreto para acceder a ellos.

Desde ese momento, la conversación quedará completamente oculta.

La opción para restringir chats de WhatsApp. Foto: Captura de pantalla.

Un punto clave: qué ocurre si olvidás el código

WhatsApp aclara que esta función tiene una condición importante: si el usuario olvida el código secreto y decide restablecerlo, los chats ocultos se eliminarán de forma definitiva, sin posibilidad de recuperación.

Por eso, la recomendación es elegir un código fácil de recordar pero difícil de adivinar.

Con esta actualización, WhatsApp responde a una de las principales preocupaciones de sus usuarios: la privacidad de las conversaciones personales. La nueva función no solo reemplaza a los chats archivados, sino que suma una capa de seguridad más avanzada, alineada con las demandas actuales de protección de datos.

Si el usuario olvida el código secreto y decide restablecerlo, los chats ocultos se eliminarán de forma definitiva. Foto: Freepik.

De esta manera, la app continúa evolucionando y ofreciendo herramientas que permiten un mayor control sobre la información personal, incluso en situaciones cotidianas como prestar el celular o dejarlo desbloqueado por unos segundos.