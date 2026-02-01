Fin del minuto a minuto en Google: qué pasó con los resultados del fútbol argentino. Foto: Pexels

Miles de hinchas se encontraron en los últimos días con una sorpresa inesperada: Google dejó de mostrar los resultados en vivo de los partidos del fútbol argentino. La herramienta que permitía seguir el marcador, los goles y las principales incidencias en tiempo real directamente desde el buscador dejó de funcionar sin previo aviso, generando dudas y reclamos entre los usuarios.

Hasta hace poco, bastaba con escribir el nombre de un equipo o de un partido para acceder al minuto a minuto de los encuentros de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Esa función, habitual para torneos internacionales y otras ligas, ya no está disponible para el fútbol argentino, aunque sí continúa activa para competencias de otros países.

El motivo detrás de la decisión de Google

Desde la empresa explicaron que el cambio se debe a la falta de provisión de datos oficiales en tiempo real. Google ya no recibe la información necesaria para actualizar los marcadores durante el desarrollo de los partidos, lo que imposibilita ofrecer el servicio en vivo dentro del buscador.

Si bien los resultados minuto a minuto desaparecieron, la plataforma sigue mostrando los marcadores finales, estadísticas básicas y posiciones una vez finalizados los encuentros. Para seguir los partidos en tiempo real, los usuarios deben recurrir ahora a aplicaciones deportivas, transmisiones oficiales o sitios especializados.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre si esta situación será temporal ni si existe la posibilidad de que el servicio vuelva a habilitarse en el corto plazo mediante un nuevo acuerdo.

Google ya no recibe la información necesaria para actualizar los marcadores durante el desarrollo de los partidos. Foto: Unsplash.

El rol clave de OPTA y la disputa por los datos

Hasta fines del año pasado, Google se nutría de los datos en vivo provistos por OPTA, una de las empresas líderes a nivel mundial en estadísticas deportivas. Al finalizar ese vínculo, la tecnológica intentó reemplazar el servicio con soluciones internas, pero no logró alcanzar la precisión y velocidad que requiere el seguimiento del fútbol profesional argentino.

La complejidad del torneo, la cantidad de incidencias y la necesidad de validación constante hacen que los datos en tiempo real tengan un alto costo operativo. Sin un acuerdo con los dueños de esa información, Google optó por retirar la función antes que exponerse a posibles conflictos legales.

Sin embargo, la salida de los resultados en vivo del buscador deja al descubierto una disputa más profunda: la monetización del tráfico digital. Durante años, Google respondió directamente las consultas de los usuarios, reduciendo el ingreso de visitas a medios deportivos y portales especializados.

Con este “apagón informativo”, el protagonismo vuelve a los sitios de noticias, aplicaciones de resultados y plataformas de nicho, que recuperan a los usuarios interesados en el minuto a minuto del fútbol argentino.

¿Por qué solo afecta al fútbol argentino?

El cambio impacta únicamente en los partidos de la Primera División, lo que evidencia que los acuerdos por los derechos de datos deportivos son tan estrictos como los de televisación.

Mientras no haya una renegociación entre Google, los proveedores de estadísticas y las entidades del fútbol argentino, los goles de la LPF seguirán sin aparecer en tiempo real en el buscador más utilizado del mundo.