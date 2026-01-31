Exequiel "Changuito" Zeballos, Boca Juniors vs Deportivo Riestra. Foto: NA

El Torneo Apertura 2026 comenzó con intensidad, con dos fechas que tuvieron distintas emociones en los partidos. Este sábado 31 de enero comenzará la tercera jornada, que promete buenos encuentros para comenzar a definir candidatos en la pelea por el título.

Algunos partidos que resaltan de la grilla son los que disputarán Vélez e Independiente este sábado, además de los cruces de Boca con Newell´s y River con Rosario Central, que tendrán lugar el domingo.

Alan Velasco; Boca Juniors vs. Newells; Torneo Clausura 2025. Foto: X @Newells

Como ocurrió en las dos jornadas previas, los partidos se distribuirán en cuatro días: este sábado habrá 4, el domingo 3, el lunes 5 y el martes 3.

Tras dos fechas disputadas, Lanús, Vélez y River aparecen como los únicos equipos que consiguieron puntaje perfecto, con dos triunfos. En el extremo opuesto, Racing, Instituto y Riesta todavía no pudieron sumar ni una unidad.

Festejo de Juan Fernando Quintero para River en el Monumental. Foto: NA

Fecha 3 del Torneo Apertura 2026: días y horarios de todos los partidos

Sábado 31 de enero

17.30: San Lorenzo vs. Central Córdoba (SdE) (Zona A)

19.45: Independiente vs. Vélez (Zona A)

22: Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B)

22: Talleres vs. Platense (Zona A)

Domingo 1º de febrero

17: Barracas Central vs. Riestra (Interzonal)

19.15: Boca vs. Newell´s (Zona A)

21.30: Rosario Central vs. River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30: Gimnasia vs. Aldosivi (Zona B)

17.30: Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A)

19.45: Tigre vs. Racing (Zona B)

22: Argentinos vs. Belgrano (Zona B)

22: Unión vs. Gimnasia (M) (Zona A)

Martes 3 de febrero