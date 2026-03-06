La carga inalámbrica del celular. Foto: Grok.

Durante años circuló la idea de que la carga inalámbrica puede arruinar la batería del teléfono. La advertencia se repite en foros y redes sociales: “genera más calor”, “desgasta antes el móvil”, “acorta la vida útil”. Pero, ¿qué hay de cierto y cuánto es mito?

La evidencia técnica actual apunta a una respuesta clara: no, la carga inalámbrica no estropea la batería de forma significativa si se utiliza correctamente.

La forma segura de cargar el celular.

¿Por qué no es cierto que la carga móvil arruina el celular?

La mayoría de los cargadores inalámbricos funcionan bajo el estándar Qi, basado en inducción electromagnética. La base genera un campo electromagnético que es captado por una bobina interna del smartphone, transformándose en energía eléctrica para cargar la batería. El sistema elimina la necesidad de enchufar y desenchufar cables, lo que reduce el desgaste del puerto físico de carga, uno de los componentes que más suele fallar con el tiempo.

Es cierto que la carga inalámbrica es menos eficiente que la carga por cable. Parte de la energía se pierde durante la transferencia y eso provoca una mayor generación de calor. Y aquí aparece el principal temor: el calor es uno de los factores que más influyen en la degradación de las baterías de ion-litio.

Sin embargo, los smartphones modernos están diseñados precisamente para gestionar ese riesgo. Tanto el teléfono como el cargador incorporan sistemas de control térmico que regulan la potencia, reducen la velocidad de carga o incluso la interrumpen si la temperatura supera niveles seguros. Es decir, el propio dispositivo está preparado para evitar daños.

Los análisis especializados, como los difundidos por el medio tecnológico TechRadar, coinciden en que no hay evidencia de que la carga inalámbrica reduzca drásticamente la vida útil de la batería. En condiciones normales de uso, el desgaste adicional es mínimo.

Los riesgos de cargar el celular.

Eso sí, hay matices. Si se utiliza exclusivamente durante años y el teléfono se calienta de manera frecuente -por ejemplo, al cargarlo mientras se juega o se ejecutan aplicaciones exigentes- podría producirse una ligera aceleración del desgaste. También influye la calidad del cargador: los dispositivos certificados y de marcas reconocidas gestionan mejor la temperatura.

En definitiva, la carga inalámbrica es una opción cómoda, segura y confiable para el uso diario. No destruye la batería ni supone un riesgo grave. Como en casi todo en tecnología, la clave está en utilizar accesorios de calidad y evitar situaciones de sobrecalentamiento innecesario.