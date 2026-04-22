El diseño de los autos voladores eVTOL fabricados en Sao Paulo, Brasil. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En distintas ciudades del mundo, lo que durante décadas fue patrimonio de la ciencia ficción empieza a adquirir forma concreta. Los autos voladores o, más precisamente, las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) ya no son una promesa lejana, sino un campo activo de innovación que busca transformar la movilidad urbana.

eVTOL en Brasil: la apuesta tecnológica para reducir el tráfico en las grandes ciudades

En Brasil, donde el tránsito urbano representa uno de los mayores desafíos cotidianos, comienza a tomar fuerza una solución que parece salida del futuro: vehículos aéreos eléctricos capaces de despegar y aterrizar en espacios reducidos, sin necesidad de pistas tradicionales.

Las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) ya no son una promesa lejana. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Estos dispositivos, conocidos como eVTOL, no son autos en el sentido clásico ni helicópteros convencionales. Se trata de aeronaves diseñadas para operar en entornos urbanos, con un enfoque en la eficiencia energética, reducción del ruido y sustentabilidad. Su funcionamiento se asemeja al de un “ascensor aéreo”, pensado para conectar distintos puntos de una ciudad sin depender del tráfico en superficie.

Eve Air Mobility y Embraer: el desarrollo de autos voladores en São Paulo

Detrás de este avance se encuentra Eve Air Mobility, una compañía vinculada al gigante aeronáutico Embraer. El proyecto tiene su epicentro en el estado de São Paulo, particularmente en ciudades estratégicas como São José dos Campos, donde se desarrolla la ingeniería, y Taubaté, donde se proyecta la fabricación.

Desde estos polos industriales y tecnológicos, los prototipos comienzan a materializarse como parte de un ecosistema que busca redefinir el transporte urbano. La apuesta no es reemplazar los autos tradicionales, sino sumar una nueva dimensión: una red aérea complementaria que alivie la congestión terrestre.

Las características principales de los autos volares eVTOL

Autonomía cercana a los 100 kilómetros

Conectarán una ciudad con otra desde las alturas

Funcionarán con baterías y motores eléctricos, sin combustible

Ocho motores eléctricos

Tendrán una cabina cerrada para 2 a 4 pasajeros en la mayoría de los modelos

Movilidad aérea urbana: cómo funcionarán los taxis aéreos eléctricos

Son aeronaves diseñadas para operar en entornos urbanos, con un enfoque en la eficiencia energética. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El concepto detrás de los eVTOL apunta a reorganizar el tránsito en las grandes ciudades, trasladando parte del flujo hacia el aire, pero bajo un esquema controlado, silencioso y completamente eléctrico. La visión incluye “vertipuertos” (puntos específicos de despegue y aterrizaje) integrados al entramado urbano, desde donde operarían estos taxis aéreos.

Aunque el desarrollo todavía se encuentra en fase de pruebas, los avances en Brasil muestran que la idea de moverse por el cielo ya no es una fantasía. En este rincón de América del Sur, el futuro de la movilidad empieza a ensayarse en tiempo real, con la promesa de ciudades donde el traslado no dependa únicamente del asfalto, sino también del espacio aéreo.