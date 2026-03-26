Jamie Dimon, REUTERS

El CEO del banco más grande del mundo, Jamie Dimon, afirmó frente al Foro Económico Mundial en Davos que la IA podría generar desempleo masivo y posibles disturbios civiles. Sin embargo, comentó que lleva meses utilizando Inteligencia Artificial con 150.000 empleados de JP Morgan Chase.

Sobre estos cambios afirma: “Va a venir, y va a venir rápido. Esta vez quizás más rápido que otras disrupciones tecnológicas. La pregunta es si la sociedad puede acomodarse a la velocidad a la que se destruirán empleos. Y la respuesta es que no lo sé”.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan. Foto: Reuters

Qué explica Jamie Dimon

Jamie Dimon ejemplifica con la idea de la existencia de dos millones de camioneros en Estados Unidos que ganan en promedio 120.000 dólares al año y si los vehículos autónomos los desplazan de golpe y los trabajadores terminan en empleos de 25.000 dólares, el efecto será económico, político y social. “Va a haber disturbios civiles”, advierte.

La realidad de JPMorgan es que ha utilizado IA en 450 casos de producción lo que generó reducción en contrataciones, desplazamiento de empleados y permite planear una inversión de casi 20.000 millones de dólares en tecnología este 2026.

Dimon pide intervención estatal para prohibir despidos masivos por IA en el caso de que fuera necesario para “salvar a la sociedad”. El CEO de Wall Street propone un sistema de incentivos para que las empresas reentrenen a trabajadores desplazados, los reubiquen y les den asistencia de ingresos mediante una transición gradual.

Jamie Dimon, director general de JP Morgan, en el America Business Forum. Foto: Reuters (Marco Bello)

El rol de la IA en la producción

Según un análisis de la firma de reclutamiento Challenger, Gray and Christmas, sólo en 2025 se eliminaron más de 55.000 puestos atribuibles a la automatización de la producción, más del 75% ligados a la IA.

Geoffrey Hinton, el científico, sostiene que los ricos “utilizarán la IA para reemplazar trabajadores”, lo que generará un desempleo masivo y aumento enorme de ganancias. “Va a hacer más ricos a unos pocos y más pobres a la mayoría. No es culpa de la IA. Es el sistema capitalista.”, aclaró.

Producción con IA Foto: COPILOT AI por Canal 26

Fuera de los Estados Unidos, América Latina sufrirá los resultados más pronto ya que absorberá las consecuencias de la utilización de la IA. Los empleos repetitivos y de bajo umbral cognitivo que abundan en la región son aquellos más expuestos a la automatización. El desplazamiento no va a ocurrir porque una empresa local adopte IA. Va a ocurrir porque una empresa global que compite con empresas locales la adopte.