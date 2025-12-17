Elon Musk y una fortuna que rompe todos los récords: se convirtió en el hombre más rico de la historia

Una de las empresas del magnate dueño de Tesla, Space X y la red social X no deja de crecer, e impulsó la riqueza del sudafricano.

Elon Musk. Foto: Reuters/Mike Segar

Elon Musk alcanzó un hito sin precedentes en el mundo de las grandes fortunas al convertirse en el hombre más rico de la historia moderna. Según la última actualización de Forbes, el empresario superó un patrimonio neto de USD 677.000 millones, impulsado principalmente por la fuerte revaluación de SpaceX, su compañía aeroespacial, que ahora está valuada en USD 800.000 millones.

Con este salto, Musk se consolida como el primer multimillonario en traspasar la barrera de los USD 600.000 millones y amplía de manera significativa la distancia respecto del resto de los principales magnates globales.

El impulso clave de SpaceX

El crecimiento más reciente de la fortuna de Musk tiene como eje central a SpaceX. A comienzos de junio de 2024, la empresa llevó adelante una oferta de recompra de acciones que duplicó su valuación en menos de un año, al pasar de USD 400.000 millones a USD 800.000 millones.

Este movimiento impactó de forma directa en el patrimonio personal del empresario, que posee el 42% de la compañía. Esa participación está valuada en USD 336.000 millones y le permitió sumar USD 168.000 millones adicionales a su fortuna.

Space X. Fuente: Reuters.

Una valuación con proyección a Wall Street

De acuerdo con inversores consultados por Forbes, SpaceX analiza una posible salida a bolsa en 2026, con el objetivo de alcanzar una valuación de hasta USD 1,5 billones.

Incluso sin concretar ese paso, la actual capitalización de la empresa ya convierte a SpaceX en el activo más relevante dentro del imperio económico de Musk y refuerza su peso en la industria aeroespacial global.

Tesla y otros activos estratégicos

El patrimonio de Musk no depende únicamente de SpaceX. El empresario conserva una participación del 12% en Tesla, valuada en unos USD 197.000 millones. A esto se suman las opciones sobre acciones del CEO Performance Award de 2018, cuyo valor fue reducido a USD 69.000 millones luego de que un tribunal de Delaware anulara el paquete, una decisión que ahora espera resolución en la Corte Suprema de ese estado.

Pese a ese revés judicial, la proyección de Musk en Tesla sigue siendo significativa. En noviembre, los accionistas aprobaron un nuevo esquema de compensación que podría otorgarle hasta USD 1 billón en acciones adicionales si la automotriz logra multiplicar por más de ocho su capitalización bursátil durante la próxima década.

xAI, otro pilar de su fortuna

Dentro del entramado de activos estratégicos del magnate, xAI Holdings aparece como un componente adicional de peso.

Según Forbes, la compañía de inteligencia artificial negocia una ronda de financiamiento a una valuación de USD 230.000 millones, el doble de la estimada tras la fusión de xAI con la red social X (ex Twitter). Musk controla el 53% de la firma, lo que suma alrededor de USD 60.000 millones a su patrimonio.

Una escalada sin precedentes

El crecimiento de la fortuna de Musk no tiene antecedentes comparables. En marzo de 2020, su patrimonio era de USD 24.600 millones. Para agosto de ese mismo año ya había superado los USD 100.000 millones y, en enero de 2021, se convirtió en el hombre más rico del mundo con casi USD 190.000 millones.

Desde entonces, su ascenso fue vertiginoso: cruzó los USD 200.000 millones en septiembre de 2021, los USD 300.000 millones en noviembre de ese año, los USD 400.000 millones en diciembre de 2024 y los USD 500.000 millones en octubre. Hasta ahora, solo Larry Ellison logró alcanzar también las marcas de USD 300.000 millones y USD 400.000 millones.

En la actualidad, Musk supera por USD 425.000 millones a Larry Page, cofundador de Google y segundo en el ranking, cuya fortuna ronda los USD 252.000 millones. Según Forbes, el magnate sudafricano-estadounidense se encuentra más cerca de alcanzar el billón de dólares en patrimonio personal que de perder el liderazgo mundial.