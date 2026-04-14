El presidente habló en el marco de la suba de la inflación Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei habló en el evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) tras haberse dado a conocer el dato de la inflación, que subió a diferencia de meses anteriores y fue de un 3,4%. El presidente se había manifestado minutos después del informe del INDEC, donde sostuvo que “el dato es malo”.

Frente al auditorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el presidente analizó el reciente índice de precios. “Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa”, afirmó al inicio de su discurso para marcar distancia con las gestiones anteriores. “El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, remarcó con énfasis.

El mandatario atribuyó la aceleración de los precios a factores estacionales y al contexto geopolítico global que alteró los costos energéticos. “Marzo es un mes con alto nivel de estacionalidad, pero además impactó la guerra”, señaló el jefe de Estado para explicar el salto en la tasa de inflación. “Está claro el efecto de Educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, anticipó con optimismo.

Milei defendió la vigencia de su programa financiero y descartó cambios de rumbo ante la presión, según él, de diversos sectores económicos. “La política monetaria no cambió y no cambió el equilibrio de largo plazo al cual nos dirigimos”, aclaró ante los empresarios. “Esa hipótesis de que para crecer hay que tener inflación me parece inmunda”, dijo.

A pesar de la resistencia legislativa, destacó la solidez de su meta de déficit cero y el acompañamiento de la sociedad. “La oposición pasó varios meses intentando romper el equilibrio fiscal, pero no lo lograron”, apuntó con firmeza. “Argentina no solo no voló por los aires, sino que además recibimos un fuerte respaldo en las urnas”, aseguró para ratificar su legitimidad política.

El presidente reafirmó el rumbo económico del Gobierno tras la suba de la inflación en marzo 2026. Foto: Prensa AmCham

En este sentido, Milei confirmó que la reducción del tamaño del Estado sigue siendo la prioridad absoluta de su administración. “La motosierra no se detiene: di la orden expresa en la última reunión de Gabinete”, destacó sobre la continuidad de los recortes. “Vamos a seguir recortando el gasto público para bajar los impuestos, porque son un robo”, sentenció.

Sobre el final de su intervención, se refirió a la ética de su gobierno y a la posibilidad de abandonar el poder si se le impide cumplir su programa. “No vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos para escribir la mejor página de la historia argentina”, remarcó sobre su ambición histórica. “La moral como política de Estado dice que no vamos a corrernos un centímetro de los valores judeo cristianos; si no nos acompañan, nos volvemos a casa sin ningún problema”, finalizó de manera enérgica.

Mayra Mendoza cruzó a Javier Milei por la inflación de marzo: “Vivís en una realidad paralela”

La diputada provincial e intendenta de Quilmes de licencia, Mayra Mendoza, apuntó este martes contra el presidente Javier Milei tras el dato de la inflación de marzo, que arrojó un alza del 3,4%. Y añadió: “Vivís en una realidad PARALELA: hoy las familias SOBREVIVEN y no se aguanta más”.

Mayra Mendoza cruzó a Javier Milei por la inflación de marzo. Foto: Captura

El mensaje fue al citar un tuit del presidente, en el cual expresaba su descontento con el dato inflacionario del tercer mes del año y explicaba que existen “elementos para explicar lo que ha pasado”. “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, señaló el mandatario en su cuenta de la red social X y sumó: “Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.“Milei, admití que, como presidente, lo ÚNICO que te importa son los negocios de tu hermana y sus amigos. No podés explicar otra cosa”, señaló Mayra en su cuenta oficial de X.