La mejor manera de cuidar la privacidad de los chats de WhatsApp. Foto: Freepik.

WhatsApp cuenta con una serie de funciones de seguridad que, aunque están disponibles desde hace tiempo, todavía pasan desapercibidas para muchos usuarios. Estas herramientas esconden una utilidad clave para quienes buscan reforzar su privacidad y evitar que terceros accedan a conversaciones personales sin autorización.

Actualmente, WhatsApp posee un sistema de cifrado de extremo a extremo que protege cualquier contenido enviado a través de la aplicación. Esto significa que solo el emisor y el receptor pueden leer los mensajes, ver fotos o escuchar audios. Sin embargo, este nivel de protección no impide que alguien que tenga acceso físico al teléfono pueda abrir la app y espiar los chats. Frente a esa posibilidad, el mensajero ofrece soluciones específicas dentro de su panel de configuración.

Las opciones de seguridad que ofrece WhatsApp. Foto: Unsplash.

Las otras opciones de seguridad que ofrece WhatsApp

Una de las primeras recomendaciones para aumentar la privacidad es desactivar las notificaciones push. Estas notificaciones emergentes permiten ver mensajes entrantes incluso cuando el teléfono está bloqueado, lo que puede exponer información sensible. Aunque son útiles para recibir alertas rápidas, no son la mejor opción si se busca discreción. Su desactivación debe realizarse desde los ajustes generales del dispositivo, tanto en Android como en iOS.

Además, WhatsApp incluye funciones diseñadas especialmente para reforzar la seguridad interna de la app. Dentro del apartado “Privacidad” se destacan dos herramientas que pueden sorprender por su utilidad: App Lock y Chat Lock.

¿En qué consisten las funciones App Lock y Chat Lock?

La función App Lock, conocida en español como “Bloqueo de aplicación”, permite colocar un candado a toda la plataforma. De esta manera, cada vez que se intente abrir WhatsApp será necesario autenticar la identidad mediante datos biométricos. En iPhone se utiliza Face ID o Touch ID, mientras que en Android el acceso se valida con la huella digital.

Cómo proteger los chats de WhatsApp.

Por su parte, Chat Lock permite proteger conversaciones específicas, ideal para quienes no quieren bloquear toda la aplicación, sino solo determinados chats. Estos se ocultan en una carpeta especial y requieren autenticación adicional para abrirse.

Como consejo final, es importante tener en cuenta que, si las notificaciones siguen activas, el contenido de los mensajes puede seguir siendo visible. Por eso, combinar estas funciones es la mejor estrategia para cuidar la privacidad.