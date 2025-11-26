La tienda navideña más grande de Buenos Aires está en Zona Norte: tiene una vuelta al mundo, un árbol iluminado y la entrada es gratuita

El bazar gigante atrae al público año a año por su propuesta navideña para todas las edades. Dónde queda y qué horarios abre.

Productos navideños en DeSillas. Foto: DeSillas.

Como todos los años, una de las tiendas de bazar más grandes de Buenos Aires se tiñe de Navidad y ofrece los productos más destacados para decorar y actividades referidas a las fiestas de fin de año aptas para toda la familia.

Entre las decoraciones más destacadas y sorprendentes se encuentra una vuelta al mundo gigante con muñecos estilo navideño, un árbol de Navidad que llega hasta el techo repleto de luces y guirnaldas, y donde también se lo puede ver a Papá Noel trabajando.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/11/26/672894.mp4

Además, DeSillas —ubicado en Av. Camino del Buen Ayre 2955, San Fernando, Zona Norte— ofrece a la venta escenas en miniatura, todo tipo de adornos, personajes animatrónicos que se mueven y saludan, e incluso una banda de osos gigantes, entre muchos otros productos.

Productos navideños en DeSillas. Foto: Instagram/desillascom

Pero eso no es lo más sorprendente: también hay una cafetería para completar el plan y pasar una tarde divertida. Los más chicos tienen su propio sector para pintar y dejarle una cartita a Papá Noel.

La entrada es gratuita, al igual que el estacionamiento, y se puede ir de lunes a viernes de 9 a 19 hs, y sábados y domingos de 10 a 19 horas.

Productos navideños en DeSillas. Foto: Instagram/desillascom

Vuelve la magia de Navidad a Buenos Aires: el icónico árbol gigante para sacarse fotos con entrada libre y gratuita

La magia navideña vuelve a Buenos Aires con una propuesta especial: el nuevo árbol de Navidad de Carolina Herrera, con entrada libre y gratuita, perfecto para sacarse fotos, vivir el espíritu festivo y disfrutar las muestras que la icónica marca de lujo preparó para la temporada.

El árbol se encuentra en Bochapolo, dentro del Campo Argentino de Polo (Av. del Libertador 4096, Palermo), en un espacio al aire libre rodeado de opciones gastronómicas que completan la experiencia. Puede visitarse de viernes a domingo, de 12 a 21 horas, y cuenta con distintos rincones y exhibiciones especialmente diseñados para disfrutar de la Navidad.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera en Galerías Pacífico. Foto: Instagram @fader.realizaciones

Por la noche, el imponente árbol se ilumina con un espectáculo de luces que transforma el lugar en un escenario perfecto para fotografías. Además, los visitantes pueden entrar a su interior, viviendo una experiencia aún más inmersiva y sorprendente.

Además, Carolina Herrera también dijo presente en Galerías Pacífico, donde también instaló un imponente árbol de Navidad dentro del shopping. La propuesta permite a los visitantes disfrutar del espíritu navideño mientras recorren el centro comercial, se sacan fotos frente al árbol y viven una experiencia festiva.

Detalles sobre la experiencia: