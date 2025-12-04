Rapanui presentó su línea navideña: cuánto cuesta el pan dulce de pistacho en estas Fiestas 2025
Entre las principales novedades aparece el panettone de pistacho, bañado con crema de pistachos y garrapiñadas con un toque de sal: una combinación irresistible.
La Navidad está cada vez más cerca y las opciones de pan dulce no paran de crecer. Desde los clásicos de supermercado hasta las reversiones de confiterías, heladerías y chocolaterías, hoy hay propuestas para todos los gustos, cada una con su toque especial. En ese sentido, Rapanui suma una nueva alternativa para la mesa dulce.
La marca de chocolates de la Patagonia publicó su lista de precios para esta Navidad, con propuestas pensadas para disfrutar en la mesa dulce. Además del infaltable pan dulce, incluye otras variedades y sabores para todos los gustos.
Entre las principales novedades aparece el panettone de pistacho, bañado con crema de pistachos y garrapiñadas con un toque de sal: una combinación irresistible.
Cuánto sale el pan dulce de Rapanui
Rapanui se destaca por su amplia variedad de pan dulces. La oferta es tan diversa que hay opciones para todos los gustos:
- Pan Dulce tradicional 750 grs: Pan Dulce con almendras y avellanas tostadas, nueces comunes y pecan, pasas al rhum y cerezas al marraschino. Precio: $24.500.
- Pan Dulce Chocolate 700 grs: Pan Dulce con trocitos de chocolate con leche. Precio: $24.500.
- Mini Pan Dulce 250 grs: Pan Dulce con almendras y avellanas tostadas, nueces comunes y pecan, pasas al rhum y cerezas al marraschino. Precio: $12.000
- Panettone Pistachos 720 grs: Panettone de Pistacho bañado con crema de pistachos y garrapiñadas con un toque de sal. Precio: $32.000.
No solo pan dulce: otros productos de Rapanui para Navidad
Sin embargo, la chocolatería no solo apuesta por el pan dulce, también suma otras delicias navideñas, entre las que se destacan:
- Budín Navideño 600 gr: budín de vainilla con frutos secos. Se envia congelado. Precio: $13.800
- Turrón de Almendras bañado chocolate semiamargo: Turrón Nougat de Almendras bañado con chocolate semiamargo, elaborado con huevos, miel y sin conservantes. Peso Neto 130 gr. Precio: $7000
- Turrón de Almendras: Turrón Nougat de Almendras elaborado con huevos, miel y sin conservantes. Peso Neto 110 grs. Sin tacc. Precio: $6000
- Turrón de Maní: Turrón Nougat de Maní, elaborado con huevos, miel y sin conservantes. Peso Neto 110 grs. Sin tacc. Precio: $5500
- Turrón de Nuez y Damascos: Turrón Nougat de Nuez y Damasco, elaborado con huevos, miel y sin conservantes. Peso Neto 110 grs. Sin tacc. Precio: $6000
- Estrella de Avellanas Navideñas: avellanas recubiertas con chocolate con leche con jengibre, cardamomo y canela. Peso Neto 80 grs. Sin tacc. Precio: $6500
- Estrella de Almendras garrapiñadas navideñas: Almendras garrapiñadas recubiertas con chocolate con leche con jengibre, cardamomo y canela. Peso Neto 80 grs. Sin tacc. Precio: $6500
- Estrella de almendras navideñas: Almendras recubiertas con chocolate con leche con jengibre, cardamomo y canela . Peso Neto 80 grs. Sin tacc. Precio: $6500
- Oso con Estrella 100 grs: Figura hueca de chocolate con leche con forma de oso, decorada a mano. 100 grs. Precio: $12.100
- Reno Navideño 60 grs: Figura hueca de chocolate con leche con forma de reno, decorada a mano. 60 grs. Precio: $8500
- Papa noel en Snowboard 110 grs: Figura hueca de chocolate con leche con forma de papá Noel, decorada a mano. Puede contener frutos secos Peso Neto 110 grs. Precio: $13.500
- Papa Noel pequeño 75 grs: Figura hueca de chocolate con leche con forma de Papa Noel, decorada a mano. 75 grs. Precio: $8500
- Corazones navideños: son cinco corazones de chocolate leche rellenos de dulce de leche. Peso Neto 50 g. Precio: $4500
- Alfajor Rudolph: relleno dulce de leche recubierto con chocolate amargo, decorado a mano. Peso 60 grs. Precio: $2800
- Galletas Ginger Familia x 4 unidades, decoradas a Mano. Peso Neto 50 grs. Precio: $9000
- Tableta Navideña Papa Noel en trineo de chocolate con leche y chocolate blanco, decorada a mano. Peso 100 grs. Sin Gluten. Precio: $12.000.
Con estas propuestas, Rapanui vuelve a decir presente en la temporada navideña con sabores que combinan tradición y nuevas ideas. Una opción ideal para quienes buscan sumar un toque especial a la mesa dulce y disfrutar de productos de calidad.