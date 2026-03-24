Proponen cerrar los supermercados los domingos. Foto: redes

En la ciudad de Bragado volvió a ponerse en agenda un tema que genera debate desde hace años: el descanso dominical en el sector comercial. El Sindicato de Empleados de Comercio impulsa una iniciativa para que los supermercados permanezcan cerrados los domingos, con el objetivo de priorizar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar el tiempo en familia.

Proponen cerrar supermercados los domingos en Bragado: el debate por el descanso laboral

La propuesta fue planteada en un encuentro con autoridades del Ministerio de Trabajo, representantes del Centro Unión Comercial e Industrial (CUCI) y referentes del sector. El eje del proyecto es que los supermercados no abran los domingos, considerando que ese día cumple un rol fundamental en la vida social y familiar.

Proponen cerrar los supermercados los domingos. Foto: NA

Desde el gremio, liderado por Pedro Monguillot, aseguran que la medida cuenta con el respaldo de gran parte de los comerciantes locales. Sin embargo, no todos están de acuerdo: las grandes cadenas se muestran reticentes, lo que complica la posibilidad de implementar la iniciativa de manera generalizada.

Entre las firmas que rechazan la propuesta se encuentran La Anónima y Maxiconsumo, cuya postura genera tensiones dentro del sector y aparece como uno de los principales obstáculos para avanzar.

Proponen cerrar los supermercados los domingos. Foto: NA

Prueba piloto y posibles escenarios ante el cierre dominical

Con el objetivo de acercar posiciones, quienes promueven la medida plantearon una alternativa intermedia: llevar adelante una prueba piloto durante seis meses, con cierre parcial los domingos a partir del mediodía. La idea es encontrar un equilibrio entre el derecho al descanso y la continuidad de la actividad comercial.

Durante ese período se analizarán distintos aspectos, como el impacto en las ventas, la organización del trabajo y la posibilidad de garantizar al menos medio día de descanso dominical para los empleados.

Proponen cerrar los supermercados los domingos. Foto: Google Maps.

Si la iniciativa avanza, el caso de Bragado podría convertirse en un antecedente a nivel regional y reactivar el debate sobre cómo compatibilizar las necesidades del consumo con los tiempos de descanso y la vida personal. En las próximas semanas, autoridades, comerciantes y sindicatos continuarán dialogando para definir los pasos a seguir.