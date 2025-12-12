No hay que amasar: cómo preparar un pan dulce estilo panettone en licuadora y sorprender en la mesa navideña
Con una preparación muy fácil y práctica, se puede disfrutar de esta delicia desde la comodidad del hogar, si necesidad de ser un experto en la cocina ni gastar de más en la panadería.
El panettone es una de las pruebas más difíciles para aquellos que buscan demostrar su talento en la cocina. Sin embargo, existe un método amigable para su preparación, que resulta ideal para las mesas navideñas. Esta versión del pan dulce puede prepararse en una licuadora, lo que ahorra mucho trabajo.
Con la llegada de fin de año, los aromas dulces empiezan a invadir la cocina, y entre los clásicos que nunca fallan aparece el panettone: esponjoso, perfumado y lleno de frutas. Mucha gente cree que hacerlo en casa lleva horas de amasado y técnicas complicadas, pero la realidad es mucho más simple.
Existe una forma moderna y accesible de prepararlo que evita el amasado tradicional y permite obtener una masa suave en minutos. La clave está en usar la licuadora para integrar todo: este truco agiliza el proceso, deja una textura mucho más homogénea y reduce al mínimo el esfuerzo.
Panettone casero sin amasado: la receta más fácil de todas
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 100 g de azúcar
- 10 g de levadura seca
- 3 huevos
- 125 g de manteca derretida
- 125 ml de leche tibia
- 1 cdita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja
- Frutas secas o chips de chocolate (a gusto)
- Manteca y harina para el molde
Paso a paso
- Activar la levadura: en un recipiente pequeño, mezclar la levadura con un chorrito de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Esperar unos minutos hasta que empiece a espumar.
- Licuar la base: en la licuadora colocar los huevos, el azúcar, la manteca derretida, la leche restante, la vainilla y la ralladura. Procesar hasta lograr una mezcla lisa.
- Sumar los secos: agregar la harina y la levadura activada. Licuar de nuevo hasta obtener una masa pareja. Si se quiere sumar frutas o chocolate, este es el momento.
- Primer levado: pasar la preparación a un bowl grande, cubrir con un paño húmedo y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño, aproximadamente una hora.
- Hornear: precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de panettone, volcar la masa y dejar reposar 30 minutos más. Luego hornear entre 45 y 50 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga seco.
- Enfriar: dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldarlo.