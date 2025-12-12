No hay que amasar: cómo preparar un pan dulce estilo panettone en licuadora y sorprender en la mesa navideña

Con una preparación muy fácil y práctica, se puede disfrutar de esta delicia desde la comodidad del hogar, si necesidad de ser un experto en la cocina ni gastar de más en la panadería.

El panettone es una de las pruebas más difíciles para aquellos que buscan demostrar su talento en la cocina. Sin embargo, existe un método amigable para su preparación, que resulta ideal para las mesas navideñas. Esta versión del pan dulce puede prepararse en una licuadora, lo que ahorra mucho trabajo.

Con la llegada de fin de año, los aromas dulces empiezan a invadir la cocina, y entre los clásicos que nunca fallan aparece el panettone: esponjoso, perfumado y lleno de frutas. Mucha gente cree que hacerlo en casa lleva horas de amasado y técnicas complicadas, pero la realidad es mucho más simple.

Existe una forma moderna y accesible de prepararlo que evita el amasado tradicional y permite obtener una masa suave en minutos. La clave está en usar la licuadora para integrar todo: este truco agiliza el proceso, deja una textura mucho más homogénea y reduce al mínimo el esfuerzo.

Panettone casero sin amasado: la receta más fácil de todas

Ingredientes

500 g de harina 0000

100 g de azúcar

10 g de levadura seca

3 huevos

125 g de manteca derretida

125 ml de leche tibia

1 cdita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

Frutas secas o chips de chocolate (a gusto)

Manteca y harina para el molde

Cómo preparar un pan dulce estilo panettone en licuadora.

Paso a paso