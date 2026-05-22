Palacio Ceci Devoto. Foto: Instagram @palaciocecidevoto

El Palacio Ceci, uno de los secretos mejor guardados de la arquitectura porteña, reabrirá sus puertas este 25 de Mayo con una propuesta que incluye visitas guiadas gratuitas, actividades culturales y puestos de comida típica. La jornada, en pleno Villa Devoto, coincide con la fecha patria y marca el regreso público del edificio tras una profunda restauración.

Ubicado sobre Avenida Lincoln 4300, a metros de la Plaza Arenales, el palacio se suma a los festejos de la Revolución de Mayo con una propuesta que combina historia, identidad y vida barrial. La entrada será libre, aunque los recorridos tendrán cupo limitado y se organizarán por orden de llegada.

Un palacio histórico recuperado en Villa Devoto

Construido entre 1913 y 1918 por el ingeniero italiano Alfredo Ceci, el edificio responde al estilo Beaux-Arts, con una impronta europea que le valió el apodo de “Versalles porteño”. Durante décadas funcionó como residencia privada y luego como sede de la Escuela Bartolomé Ayrolo, ligada a la comunidad sorda.

Palacio Ceci Devoto. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Con el paso del tiempo, el inmueble sufrió un deterioro progresivo que lo dejó al borde del abandono. La reciente intervención buscó recuperar su valor original sin perder el carácter histórico, en un proceso que incluyó la restauración de vitrales, mármoles de Carrara y pisos de roble de Eslavonia, además de la incorporación de nuevas instalaciones.

Más allá de su arquitectura, el palacio guarda una historia singular: su construcción y el origen de su propietario lo vinculan con el contexto de la inmigración europea y la aristocracia de principios del siglo XX, en una época atravesada por grandes viajes transatlánticos. En ese marco, distintas versiones lo conectan indirectamente con historias de la época del Titanic, reforzando el aura mítica que lo rodea.

Se dice que una integrante del personal doméstico habría sido una sobreviviente del Titanic. Aunque no hay documentos que lo confirmen, la historia circula entre vecinos y suma un halo de misterio a esta mansión ya de por sí imponente.

Qué actividades habrá el 25 de Mayo en Plaza Arenales

La reapertura no será solo una visita patrimonial. En los alrededores, especialmente en la Plaza Arenales, se desplegará una agenda con propuestas gratuitas para todo público. Habrá puestos gastronómicos con chocolate caliente, pastelitos y churros, que acompañarán la jornada con sabores típicos de fechas patrias.

Palacio Ceci Devoto. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Además, se programaron espectáculos de música folclórica y danzas en vivo, que aportarán un clima festivo al barrio. Las familias también encontrarán talleres y actividades recreativas para chicos, pensadas para que la experiencia no se limite al recorrido del edificio, sino que funcione como una salida completa.

Visitas guiadas: horarios, acceso y recomendaciones en el Palacio Ceci

Uno de los principales atractivos serán las visitas guiadas por el interior del palacio, que permitirán recorrer sus salones y conocer detalles de su historia y su arquitectura. Los recorridos estarán disponibles entre las 10:30 y las 13:00.

Desde la organización recomiendan llegar con anticipación, ya que el ingreso será por orden de llegada y los cupos son limitados. La ubicación estratégica, a pocos metros de la plaza, facilita el acceso y permite combinar la visita con el resto de las actividades.

El regreso del Palacio Ceci se inscribe en una tendencia más amplia de recuperación del patrimonio histórico en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reinsertar estos espacios en la vida cultural.