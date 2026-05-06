Empanadas, comida. Foto: Freepik.

Un chef oriundo de Esquel está en busca de un hito gastronómico local. Se trata de cocinar la empanada más grande como parte de la atracción central de Feriarte, una feria de emprendedores prevista para el 23, 24 y 25 de mayo, de 17:30 a 23:30 en la Sociedad Rural de Esquel.

El chef Claudio Jaramillo promete hacer la pieza con insumos 100% de la cordillera. “Vamos a usar todos productos de la cordillera. La carne de Trevelin, las verduras de acá. Una empanada 100 % local”, remarcó el cocinero, quien está en busca de visibilidad tanto nacional como internacional.

Claudio Jaramillo, chef de Esquel. Foto: Instagram/claudiojaramillo.ok

Cuál es el desafío que se propuso el chef profesional para hacer una empanada de 20 kilos

Claudio Jaramillo informó que pretende cocinar una empanada de gran tamaño: “La empanada va a pesar más de 20 kilos. No hay en el país ni en el mundo una empanada que se haya cocinado en una pieza”. Para el evento, el chef mandó a hacer una bandeja a medida y solicitó un horno adaptado al tamaño de la empanada.

Otro de los grandes atractivos será la cocción de esta empanada, que llevará varias horas del domingo: “La empanada la vamos a presentar en vivo delante de todo el público. Detrás de mí hay un gran equipo. Se suma gente de mi local, una escuela con chicos con distintas discapacidades que también van a participar, y chefs de distintos puntos del país”, añadió.

Además de ser un sueño para el chef, también estará avalado formalmente con un certificado del colegio APISE y por un escribano provincial. “Esto está certificado por el colegio APISE y por un escribano de la provincia”, contó Jaramillo.

“Esperamos que este récord pueda lograrse acá y que quede en la provincia. Que se diga que la empanada más grande del mundo se hizo en Chubut”, agregó. La fecha elegida, el 25 de mayo, representa una carga simbólica ya que se trata del Día de la Patria y la empanada es una comida emblema de la fecha.

Cuándo es la Fiesta de la Empanada al Disco

La Fiesta de la Empanada al Disco vuelve en su tercera edición y la localidad de Álvarez de Toledo, en el partido de Saladillo, es el escenario elegido para el evento. La cita será el próximo domingo 10 de mayo con una propuesta pensada para toda la familia, donde no faltarán la gastronomía, la música y las tradiciones locales.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con un atractivo remate de objetos de época, a cargo de Nelson Fanesi, que invita a recorrer piezas cargadas de historia. Luego, a partir de las 14:00, el escenario se llenará de música con la presentación de artistas locales como Maridel, Jony y Los Elegidos, Gustavo Madeja, Agustina Argonz, La Cuarta Nota y el Taller Municipal de Danzas Folclóricas.

Fiesta de la Empanada al Disco. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará a las 16:00 horas con la inauguración oficial de la fiesta, que contará con la participación de la Banda de Bomberos Voluntarios de Saladillo, sumando un marco institucional y emotivo al evento.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica, con servicio de cantina y parrilla, donde se destacarán las tradicionales empanadas fritas al disco, el verdadero emblema de la celebración. Además, habrá emprendedores locales, food trucks y juegos infantiles, en un entorno que combina tranquilidad y aire de campo.