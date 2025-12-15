Advierten por el riesgo de juguetes retirados del mercado internacional que se venden en plataformas online en Argentina

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió que artículos considerados peligrosos en otros países se comercializan mediante compras internacionales sin controles ni certificaciones visibles. Los detalles.

Juguetes retirados por riesgo para niños y niñas se ofrecen en plataformas de e-commerce en la Argentina. Foto: Unsplash.

La expansión del comercio electrónico y de la modalidad de “compra internacional” abrió una nueva ventana de acceso a productos del exterior para los consumidores argentinos. Sin embargo, este fenómeno también expuso una zona gris en materia de controles y seguridad, especialmente cuando se trata de artículos destinados a la infancia.

En ese contexto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó una advertencia pública ante la detección de juguetes peligrosos que, pese a haber sido retirados del mercado en otros países, se comercializan actualmente en plataformas digitales locales.

Juguetes retirados por riesgo para niños y niñas se ofrecen en plataformas de e-commerce en la Argentina. Foto: Freepik

Según informó la entidad, se trata de productos que cuentan con antecedentes oficiales de retiro ordenados por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), el organismo estadounidense encargado de velar por la seguridad de los productos de consumo.

Estos juguetes fueron considerados riesgosos para niños y niñas por distintos motivos, que van desde la presencia de sustancias químicas prohibidas hasta defectos de diseño que pueden provocar asfixia o incluso la muerte.

Alerta pública por juguetes inseguros vendidos online bajo la modalidad de compra internacional

Uno de los casos señalados corresponde a un disfraz infantil retirado del mercado en diciembre de 2025, luego de comprobarse que contenía ftalatos prohibidos.

Estas sustancias químicas están asociadas a efectos adversos en el desarrollo infantil y resultan particularmente peligrosas en caso de ingestión. Pese a ello, el producto puede encontrarse a la venta en la Argentina bajo la modalidad de compra internacional, sin advertencias visibles para los consumidores.

La CAIJ también detectó la oferta del Silver Lining Cloud Activity Gym, de la marca Skip Hop, un producto retirado en Estados Unidos, Canadá y México debido al riesgo de desprendimiento de piezas pequeñas.

La CPSC informó al menos 12 reportes de niños que se llevaron estas partes a la boca, lo que representa un peligro concreto de asfixia.

Otro ejemplo es el Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina, que coincide con un juguete retirado del mercado estadounidense por el riesgo extremo que implica la ingestión de baterías tipo botón.

Este tipo de pilas puede causar lesiones internas graves en cuestión de horas y es considerado uno de los peligros más severos en la infancia.

A la lista se suma el Zippee Silicone Activity Toy, retirado del mercado en noviembre de 2025 luego de que se determinara que su diseño permite que partes del juguete alcancen el fondo de la garganta, en violación de los estándares obligatorios de seguridad y con riesgo de asfixia o muerte.

Desde la Cámara advirtieron que estos productos ingresan al país sin controles previos en frontera ni certificaciones locales visibles. “El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva para los juguetes destinados a chicos y chicas. Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, señaló el presidente de la CAIJ, el Dr. Matías Furió.

Frente a este escenario, la entidad instó a madres, padres y cuidadores a extremar las precauciones al comprar juguetes por internet, especialmente cuando se trata de compras internacionales. Recomiendan verificar si los productos fueron retirados en otros mercados, desconfiar de artículos sin información clara sobre su origen o certificación y priorizar comercios formales y habilitados.

Además, la CAIJ destacó que los juguetes fabricados en la Argentina cumplen con las normas vigentes, son certificados, trazables y producidos por pequeñas y medianas empresas nacionales que generan empleo y trabajan bajo estándares de calidad y seguridad.

Finalmente, la Cámara solicitó a las autoridades una fiscalización efectiva del comercio electrónico, la exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes, la creación de canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros y reglas claras que protejan a la infancia y garanticen condiciones de competencia leal en el mercado.