Lionel Messi busca un nuevo récord en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Desde su creación en 1930, la Copa del Mundo reúne en cada edición a los mejores futbolistas del planeta, los cuales dejan registros históricos que tardan años en romperse. Uno de ellos es el de los máximos goleadores, récord que puede ser superado por Lionel Messi en el Mundial 2026.

Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales

En lo más alto de este prestigioso ranking aparece Miroslav Klose. El alemán marcó en todos los Mundiales en los que jugó y encabeza desde hace más de una década la tabla histórica, con 16 goles en 24 partidos.

Miroslav Klose, máximo goleador de los Mundiales. Foto: NA/AFP

El top 3 lo completan otros dos nombres de peso. Detrás del campeón del Mundo con Alemania en Brasil 2014 aparece Ronaldo Nazário, con 15 tantos en 19 encuentros. En el tercer puesto se encuentra Gerd Muller, con 14 goles en tan solo 13 partidos.

Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para ser el goleador histórico de los mundiales

Con 13 goles en 26 partidos, Lionel Messi aparece en la cuarta posición en la tabla de goleadores históricos de los Mundiales, lugar que ocupa junto al francés Just Fontaine, que marcó todos sus tantos en tan solo 6 encuentros, disputados en la Copa del Mundo 1958.

Entonces, Messi necesita 4 goles para superar el récord de Klose como máximo goleador de los Mundiales, una marca que podría cruzar en la Copa del Mundo 2026, en la cual tendrá mínimo los 3 partidos de la Fase de Grupos ante Argelia, Austria y Jordania.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales. Foto: Data Factory

Detrás del capitán de la Selección Argentina aparece nada menos que Kylian Mbappé, con 12 goles en 14 partidos, siendo el máximo competidor del astro rosarino, quien le lleva además 11 años. De esta manera, el francés aparece como un claro candidato a llevarse el primer puesto en un futuro no muy lejano.

Por otro lado, Messi es además uno de los seis jugadores que disputaron cinco Mundiales, junto con Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Cristiano Ronaldo. Además, es el único que metió goles en la Copa Mundial siendo adolescente (menos de 20 años), veinteañero y treintañero.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Qué dijo Miroslav Klose sobre su récord en los Mundiales y Lionel Messi

Meses atrás, Klose asumió que su condición de máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo podría quedar atrás en la próxima cita mundialista.

“Estoy seguro de que mi récord de goleador en las Copas del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente”, admitió en diálogo con el diario alemán Bild.

Miroslav Klose, máximo goleador de los Mundiales. Foto: NA/AFP

Por otro lado, el exdelantero marcó una diferencia clave respecto de sus posibles sucesores: explicó que no era el encargado de ejecutar penales en la Selección de Alemania, un detalle que podría haber incrementado su cuenta personal.

Más allá su récord como goleador, Klose destacó también que conserva otros hitos: “Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales”, afirmó.