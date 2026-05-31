La Selección Argentina ya llegó a Estados Unidos para el Mundial 2026:

La Selección Argentina ya llegó a Estados Unidos para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

La cuenta regresiva para el debut mundialista ya está en marcha. La Selección Argentina arribó este domingo a Estados Unidos y quedó oficialmente instalada en el centro de operaciones que utilizará durante la primera etapa de la Copa del Mundo 2026, cuya acción comenzará el próximo 11 de junio.

El primer contingente de la delegación nacional, encabezado por Lionel Scaloni y conformado por 18 futbolistas convocados, se trasladó directamente al Origin Hotel de Kansas City, el búnker elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para afrontar la fase inicial del certamen más importante del calendario internacional.

Mundial 2026: cómo es el hotel que eligió la Selección Argentina en Kansas City

La planificación del seleccionado campeón del mundo incluyó detalles especialmente diseñados para garantizar la comodidad de los jugadores y minimizar cualquier alteración en sus rutinas habituales. Por ese motivo, semanas atrás comenzaron obras específicas dentro del hotel para construir un gimnasio de uso exclusivo para el plantel, replicando las características del que funciona en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Enzo Fernández y Giuliano Simeone, dos de los 26 convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

La intención de los responsables de la logística argentina es que los futbolistas encuentren un entorno familiar durante la concentración y puedan sostener sus métodos de entrenamiento sin modificaciones significativas en la previa del torneo.

El moderno centro de entrenamiento donde trabajará el equipo de Lionel Scaloni

Las prácticas oficiales comenzarán este lunes 1 de junio en el Sporting KC Training Centre, complejo deportivo que fue seleccionado luego de una inspección realizada por una delegación de la AFA a comienzos de marzo. La evaluación dejó una impresión muy favorable entre los dirigentes y miembros del cuerpo técnico, que destacaron tanto la amplitud de las instalaciones como el nivel de desarrollo tecnológico disponible.

Nicolás González y José Manuel "Flaco" López, dos de los 26 convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

El centro de entrenamiento, utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS), cuenta con infraestructura de primer nivel. Entre sus características sobresalen espacios de trabajo modernos, equipamiento de alta tecnología y un vestuario principal equipado con múltiples pantallas destinadas al análisis táctico y audiovisual, prestaciones que desde la AFA llegaron a comparar con las de algunos de los complejos deportivos más prestigiosos de Europa.

Mientras tanto, el resto de los convocados continuará arribando a Kansas City durante las próximas horas. Entre ellos se encuentran las principales figuras del seleccionado, como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, quienes viajarán desde distintos puntos del mundo tras finalizar sus compromisos con sus respectivos clubes.

Cuándo juega Argentina sus amistosos y el debut frente a Argelia en el Mundial

Antes del estreno oficial en la Copa del Mundo, Argentina disputará dos encuentros amistosos para ajustar detalles futbolísticos y físicos. El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras, en Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 ante Islandia, en Alabama.

La Selección Argentina disputará dos encuentros amistosos para ajustar detalles futbolísticos y físicos. Foto: REUTERS

La gran cita llegará una semana después. El martes 16 de junio, la Selección Argentina hará su presentación oficial en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, escenario donde comenzará la defensa de las aspiraciones albicelestes en busca de una nueva conquista mundial.