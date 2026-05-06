Llega la Fiesta de la Empanada al Disco:

Fiesta de la Empanada al Disco. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La Fiesta de la Empanada al Disco vuelve en su tercera edición y la localidad de Álvarez de Toledo, en el partido de Saladillo, es el escenario elegido para el evento. La cita será el próximo domingo 10 de mayo con una propuesta pensada para toda la familia, donde no faltarán la gastronomía, la música y las tradiciones locales.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con un atractivo remate de objetos de época, a cargo de Nelson Fanesi, que invita a recorrer piezas cargadas de historia. Luego, a partir de las 14:00, el escenario se llenará de música con la presentación de artistas locales como Maridel, Jony y Los Elegidos, Gustavo Madeja, Agustina Argonz, La Cuarta Nota y el Taller Municipal de Danzas Folclóricas.

Fiesta de la Empanada al Disco. Foto: Instagram.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará a las 16:00 horas con la inauguración oficial de la fiesta, que contará con la participación de la Banda de Bomberos Voluntarios de Saladillo, sumando un marco institucional y emotivo al evento.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica, con servicio de cantina y parrilla, donde se destacarán las tradicionales empanadas fritas al disco, el verdadero emblema de la celebración. Además, habrá emprendedores locales, food trucks y juegos infantiles, en un entorno que combina tranquilidad y aire de campo.

Empanadas. Foto: Freepik.

La fiesta es organizada por instituciones de la comunidad, con el acompañamiento de la Municipalidad de Saladillo, en una iniciativa que busca fortalecer las celebraciones populares y promover el desarrollo cultural en cada rincón del distrito.

Fiesta de la Empanada al Disco: cómo llegar a Álvarez de Toledo desde CABA

En auto (la mejor opción):

Salir de CABA por la Autopista Ezeiza–Cañuelas.

Continuar por la Ruta Nacional 205.

Pasar por Lobos y Roque Pérez hasta llegar a Saladillo.

Desde Saladillo, tomar el acceso señalizado hacia Álvarez de Toledo (unos 15 a 20 km adicionales por camino en buen estado).

Álvarez de Toledo, Saladillo. Foto: Google Maps.

En micro + traslado:

No hay servicios directos frecuentes hasta Álvarez de Toledo. La alternativa más común es:

Tomar un micro desde Retiro hasta Saladillo.

Desde allí, continuar en remis o taxi (viaje corto de unos 15 a 20 minutos).

En días de eventos suele haber traslados adicionales o combis.

Consejos útiles: