Receta para hacer empanadas alemanas. Foto: Freepik

Las empanadas alemanas combinan una masa sencilla y versátil con un relleno contundente de chorizo y queso, logrando una preparación sabrosa, económica y muy rendidora. Esta receta, popularizada en versiones caseras como la de Hna. Bernarda se destaca por su practicidad: en aproximadamente 30 minutos se puede tener listo todo el proceso, desde la preparación de la masa hasta la cocción final.

La masa, de elaboración rápida, no requiere leudado ni técnicas complejas, lo que la hace ideal incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Por su parte, el relleno aporta un sabor intenso y reconfortante, gracias a la combinación del chorizo bien condimentado con el queso fundido, que le da una textura cremosa y tentadora. A continuación, el paso a paso para formar los cuadrados y rellenarlos sin complicaciones.

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina

1 pizca de sal

100 g de manteca

100 g de queso fundido

1 huevo (para la masa)

Agua fría (cantidad necesaria)

Ingredientes para el relleno

1 cebolla picada

1 rama de apio picada

1 cucharada de manteca

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta a gusto

Perejil picado

150 g de chorizo alemán en rodajas finas

150 g de queso fontina en cubitos

Cabe señalar que para pintar es necesario 1 huevo batido.

Cómo hacer las mejores empanadas alemanas. Foto: Freepik

Paso a paso para la masa de empanadas alemanas

Mezclar la harina, la sal, la manteca y el queso fundido hasta lograr una textura arenosa.

Incorporar el huevo batido.

Agregar agua fría de a poco hasta formar un bollo liso.

Estirar la masa de unos 3 mm de espesor.

Cortar en cuadrados de 8 cm y reservar.

Paso a paso para el relleno

Rehogar la cebolla y el apio en manteca hasta que estén tiernos. Condimentar con jugo de limón, sal, pimienta y perejil. Agregar las rodajas de chorizo alemán y los cubitos de fontina.

Paso a paso para el armado

Colocar una porción de relleno sobre cada cuadrado de masa. Cerrar juntando los vértices (forma de paquetito). Pincelar con huevo batido. Hornear a temperatura fuerte durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

Tips para que te salgan las mejores empanadas alemanas