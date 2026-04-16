Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires vuelve en 2026 con miles de títulos, autores reconocidos, nuevas voces y una agenda que convierte a la lectura en un verdadero plan urbano.

No solo es un lugar donde comprar libros. La feria es un recorrido por ideas, debates, presentaciones, charlas y encuentros que cruzan generaciones. Pasillos llenos, auditorios activos y lectores con bolsas repletas forman parte de una postal que se repite año tras año.

En ese contexto, la organización ya puso a la venta las entradas para la Feria del Libro 2026, con distintas opciones según el día de visita, pases múltiples, beneficios económicos y un amplio esquema de ingreso gratuito para públicos clave.

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

Cuándo es la Feria del Libro y hasta cuándo se extiende

La edición 2026 se realizará en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, entre el 23 de abril y el 11 de mayo. Los horarios serán de 14 a 22 de lunes a viernes, mientras que sábados, domingos y feriados el público podrá ingresar desde las 13 hasta las 22.

Cuánto cuestan las entradas para la Feria del Libro 2026

Para quienes buscan una primera aproximación o una visita puntual, la entrada individual de lunes a jueves cuesta $8.000 y habilita un solo ingreso. Son jornadas con menor concurrencia, ideales para recorrer stands con más calma.

En los días de mayor movimiento, la entrada para viernes, sábados, domingos y feriados tiene un valor de $12.000. Es la opción elegida por quienes quieren vivir el clima más intenso del evento, con agenda completa y salas colmadas.

También está disponible el pase de tres visitas, a $18.000, que permite ingresar a la feria en tres días diferentes. Es una alternativa habitual para lectores frecuentes, estudiantes, docentes o quienes planean asistir a múltiples actividades.

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

Dónde comprar entradas para la Feria del Libro 2026

Las entradas se pueden comprar de manera online, a través del canal oficial de venta del evento, con ticket digital para presentar en el ingreso, o en forma presencial en las boleterías del predio, ubicadas sobre Avenida Santa Fe 4201, Avenida Sarmiento 2704 y Avenida Cerviño 4474, incluyendo accesos por estacionamiento.

Cada entrada incluye beneficios pensados para estimular la compra de libros. Quienes ingresen recibirán un Chequelibro de $12.000, que podrá utilizarse en librerías adheridas una vez finalizada la feria.

Además, se entregan vales de descuento para usar directamente en los stands. En caso de la entrada de $8.000, se incluyen dos vales de $2.500 y dos de $1.500, válidos para cubrir hasta el 10% del valor en compras a partir de $15.000, con posibilidad de uso acumulativo.

¿Quiénes tienen ingreso gratuito a la Feria del Libro?

La feria mantiene un amplio esquema de ingreso gratuito. Entran sin cargo todos los días los menores de 12 años, personas con discapacidad y un acompañante, docentes y quienes presenten el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

De lunes a viernes, excepto el 1° de mayo, también ingresan gratis jubilados, pensionados y estudiantes. A esto se suman jornadas especiales como La Noche de la Feria, el sábado 25 de abril con acceso libre desde las 20; el Día del Banco Provincia, el miércoles 6 de mayo, y varias noches de ingreso gratuito de 20 a 22, tanto en abril como en mayo.

Datos clave de la Feria del Libro 2026

Lugar: Predio de La Rural, barrio de Palermo

Fechas: del 23 de abril al 11 de mayo de 2026

Horarios: Lunes a viernes: 14 a 22 Sábados, domingos y feriados: 13 a 22

Entrada lunes a jueves: $8.000. Un solo ingreso. Menor concurrencia y recorridos más tranquilos.

Entrada viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000. Un solo ingreso. Días de mayor actividad y público.

Pase de tres visitas: $18.000. Tres ingresos en días distintos. Ideal para lectores frecuentes, estudiantes y quienes siguen la agenda cultural.

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

La feria del libro en números: cuántas personas la visitan y por qué es un evento masivo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llega a cada edición respaldada por cifras que confirman su peso cultural y social. Según datos oficiales de la Fundación El Libro, la edición 2025 superó el millón de visitantes durante sus 19 días de duración en La Rural.

El informe de cierre detalló un crecimiento del 10% en la asistencia respecto del año anterior y una superficie expositiva de 42.710 metros cuadrados, con 465 expositores, 1.417 sellos editoriales y presencia de 24 países y 20 provincias argentinas, además de la Ciudad de Buenos Aires. Estos números colocan a la Feria como el evento cultural más convocante de la Argentina y uno de los principales de América Latina.

El relevamiento también indicó que una parte significativa del público permanece varias horas recorriendo stands y actividades, lo que refuerza el perfil de la feria como una experiencia integral que combina consumo cultural, agenda educativa y encuentro social, más allá de la venta de libros.