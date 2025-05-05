Fiesta Nacional de la Torta Frita: cuándo es y dónde queda el pueblito cerca de CABA que le hace el honor a esta delicia

Una escapada perfecta para disfrutar de buena comida y aire de campo. Y un detalle clave: no hay que olvidarse el mate, el mejor compañero para saborear esta exquisitez bien argentina.

Llega la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto Gentileza El Cordillerano.

A solo una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Mercedes se prepara para celebrar una nueva edición de una fiesta que ya es un clásico en su calendario y en el corazón de quienes la visitan.

Se trata de la Fiesta Nacional de la Torta Frita, un evento que convoca a fanáticos de este clásico de la cocina argentina, ideal para acompañar el mate en desayunos y meriendas.

Cuándo se celebra la Fiesta Nacional de la Torta Frita

La 25° edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita se llevará a cabo entre el sábado 10 y domingo 11 de mayo, en el Parque municipal Independencia.

Mercedes, provincia de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

“25 años haciendo la torta frita más grande mundo”, es el eslogan de invitación para vecinos y turistas de parte de la organización. Se trata de uno de los eventos más esperados a pura música y tradición, ideal para una escapada de fin de semana muy cerca de la General Paz.

En la celebración, cooperadoras de escuelas, instituciones intermedias y emprendedores tendrán sus stands donde producen y venden las tortas fritas que cocinan en el lugar. La música y la danza acompañan la propuesta durante las jornadas para sumar tradición a un ambiente familiar.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto mercedes.gob.ar

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto mercedes.gob.ar

Además, hay una galería de artesanos por donde los visitantes caminan paseando por el predio mientras disfrutan de la compañía del mate y las tortas fritas. El evento se realiza desde 1999 y en 2002 fue declarada de interés municipal.

Cabe destacar que Mercedes también es conocida por ser sede de la tradicional Fiesta del Salame Quintero y la Fiesta Nacional del Durazno, lo que deja en claro su fuerte identidad gastronómica y el valor de sus costumbres.

Además, quienes visiten la ciudad podrán aprovechar para conocer:



Centro histórico.



Plaza San Martín.



Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes



Pulperías históricas, como la Pulpería de Cacho.



Parque Municipal Independencia



Observatorio Astronómico de Mercedes



Tanto turistas como vecinos se acercan cada año para disfrutar no solo de la comida, sino también del ambiente festivo, donde no suele faltar un guitarrero que anima la jornada con clásicos del folclore. Además, la visita se puede complementar con una escapada a pueblos cercanos como Tomás Jofré, famoso por su encanto rural y su oferta gastronómica.

Qué hacer en Tomás Jofré

Tomás Jofré se ganó su fama como un verdadero polo gastronómico de la provincia. Las grandes protagonistas son las parrillas, que en su mayoría funcionan con la modalidad de tenedor libre: se puede comer todo lo que uno quiera, y el precio suele incluir algunas bebidas y postre. Antes de que llegue la carne, es habitual que ofrezcan una entrada con fiambres, quesos y empanadas.

Tomás Jofre, Buenos Aires. Foto: Instagram.

Tomás Jofre, Buenos Aires. Foto: Instagram.

Pero no todo gira en torno a la parrilla. La zona también se destaca por su producción artesanal de fiambres y quesos, especialmente salames. Así que no se vayan sin llevar algo para una buena picada en casa.

La forma más cómoda de llegar es en auto, pero también es posible hacerlo en transporte público: primero hay que viajar hasta Mercedes en tren o micro, y desde allí completar los poco más de 10 kilómetros hasta Tomás Jofré en remis local.