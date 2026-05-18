La Laguna de Monte es uno de los destinos bonaerenses más elegidos para realizar pesca deportiva y actividades al aire libre. Foto: Monte.gob.ar.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino con paisajes únicos y un toque de historia que, en combinación, lo transforma en un sitio ideal para conocer. Se trata de la Laguna de Monte, uno de los rincones más emblemáticos de la provincia bonaerense y un clásico para quienes buscan una escapada de fin de semana rodeados de tranquilidad.

Ubicada en San Miguel del Monte, esta laguna se convirtió en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y amantes de las actividades al aire libre. Con una extensa costanera arbolada, sectores para practicar deportes náuticos y espacios ideales para descansar frente al agua, el lugar atrae cada año a miles de visitantes.

Con una extensa costanera arbolada y vistas panorámicas, el espejo de agua se convirtió en el corazón turístico de San Miguel del Monte. Foto: Facebook / Teresa Lidia Villanueva.

Además de su atractivo natural, la ciudad conserva un fuerte valor histórico y cultural, con museos y construcciones antiguas que forman parte de la identidad bonaerense. ¿Querés conocer un poco más sobre ella? Seguí leyendo.

Laguna de Monte, un destino perfecto para los amantes de la pesca

La Laguna de Monte es uno de los espejos de agua más reconocidos de la provincia de Buenos Aires para la pesca deportiva. Forma parte del sistema denominado “Lagunas Encadenadas de Monte”, integrado por arroyos y lagunas interconectadas que desembocan finalmente en el Río Salado.

Con una superficie cercana a las 700 hectáreas y una profundidad máxima de 2,30 metros, este espacio natural ofrece condiciones ideales para disfrutar de jornadas de pesca durante gran parte del año.

Pejerreyes, tarariras y carpas forman parte de las especies que atraen a pescadores de distintos puntos de la provincia. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las especies más buscadas aparecen el pejerrey, la tararira, la carpa y el bagre. También habitan otras variedades como la mojarra, el dientudo y la vieja del agua. Gracias a esta diversidad, la laguna se consolidó como un destino elegido tanto por pescadores experimentados como por quienes buscan una actividad recreativa para compartir en familia.

El entorno natural también se destaca por su riqueza en aves silvestres. Garzas, cisnes de cuello negro, espátulas rosadas, teros, chajás y jilgueros forman parte de la fauna que puede observarse durante los recorridos por la costa.

Costanera arbolada y vistas playeras: el hermoso entorno natural de San Miguel del Monte

La Laguna de Monte es considerada el corazón de la vida social y turística de la ciudad. Sus más de 15 kilómetros de perímetro ofrecen múltiples opciones para disfrutar del paisaje y del aire libre.

El circuito alrededor de la laguna permite recorrer más de 10 kilómetros entre espacios recreativos, playas y sectores gastronómicos. Foto: monte.gob.ar

La costanera arbolada es uno de los sectores más concurridos, especialmente durante los fines de semana y feriados. Allí se puede caminar, andar en bicicleta o simplemente descansar frente al agua mientras se observan algunos de los atardeceres más destacados de la región.

El circuito completo alrededor de la laguna abarca aproximadamente 10,6 kilómetros y cuenta con sectores destinados al kayakismo, espacios recreativos, restaurantes, puestos gastronómicos y pequeñas playas que atraen tanto a turistas como a vecinos locales.

La tranquilidad del entorno y la amplitud de los espacios convierten a este destino en una alternativa ideal para desconectarse por un rato de la ciudad, sin tener la necesidad de recorrer largas distancias.

San Miguel del Monte conserva construcciones históricas y museos que reflejan parte de la historia de la provincia de Buenos Aires. Foto: Wikiloc.

Rincones históricos: los atractivos culturales que esconde San Miguel del Monte

Además de su atractivo natural, San Miguel del Monte posee un importante patrimonio histórico. Sus calles angostas, las antiguas casonas y los edificios tradicionales reflejan la identidad de uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires.

Entre los sitios más destacados aparece el histórico Rancho de Rosas, una construcción vinculada a la figura de Juan Manuel de Rosas. El edificio conserva su tradicional techo de paja tejido por indígenas pampas y alberga objetos históricos relacionados con la época federal.

Rancho de Rosas, en San Miguel del Monte. Foto: Monte.gob.ar.

Otro de los espacios emblemáticos es el Museo Guardia del Monte, donde se exhiben piezas donadas por familias de la zona, documentos históricos y una particular réplica del sable corvo sanmartiniano adaptada con una pequeña rueda para evitar el roce contra el suelo.

Dónde queda y cómo llegar a la laguna de Monte desde CABA

La Laguna de Monte se encuentra en la localidad de San Miguel del Monte, a unos 110 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acceso resulta sencillo y rápido, lo que la convierte en una de las escapadas más elegidas por quienes viven en el AMBA.

Para llegar en auto desde CABA se debe tomar la Autopista Riccheri y luego conectar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 3 hasta llegar al casco urbano de San Miguel del Monte.

Uno de los aspectos más llamativos del destino es que la laguna se encuentra a apenas cinco cuadras del centro comercial de la ciudad, algo poco habitual en la provincia de Buenos Aires. Esta cercanía permite combinar actividades recreativas con paseos gastronómicos y recorridos urbanos.

Gracias a esta combinación de naturaleza, pesca, gastronomía e historia, la Laguna de Monte se consolidó como uno de los destinos turísticos más atractivos para quienes buscan una escapada cerca de Buenos Aires.