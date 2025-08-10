30 años de la “Bajada con Antorchas” en Ushuaia: decenas de esquiadores tiñeron el paisaje del Cerro Martial

La edición fue organizada por el Cerro Martial Parque del Fin del Mundo, con el acompañamiento del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR). Los promotores buscan consolidar la semana del 9 de agosto como una oportunidad para el turismo receptivo.

30 años de la "Bajada con Antorchas" en el Cerro Martial, de Ushuaia, Tierra del Fuego. Foto: X @querciali

La ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, celebró este domingo los 30 años de la denominada “Bajada con Antorchas”, que se hace todos los años con motivo del Día del Montañés y esta vez reunió alrededor de 70 esquiadores.

La ciudad más austral del país vivió una inusual jornada cuando decenas de personas descendieron por las laderas del Cerro Martial portando antorchas encendidas. Las imágenes del fuego serpenteando sobre la nieve se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Residentes y turistas, en un número superior a 2.000 personas, se acercaron para participar y registrar el espectáculo, que alcanzó nuevos niveles de difusión gracias al impacto visual que ofreció la escena nocturna.

La convocatoria no solo celebra a quienes practican deportes de montaña, sino que también busca mantener vivas costumbres que unen a la comunidad, ampliando el alcance turístico de la región y fortaleciendo las iniciativas culturales en torno a la naturaleza y montaña.

A lo largo de la jornada, los visitantes participaron de actividades familiares y propuestas gastronómicas que resaltaron productos típicos fueguinos, además de espectáculos artísticos y musicales, a partir de las 13:00.

A las 20:00, los 70 esquiadores protagonizaron el tradicional descenso iluminado, culminando con la quema del muñeco sobre la nieve, una costumbre que simboliza el cierre festivo y la continuidad del ciclo anual en la provincia de Tierra del Fuego.

Una estrategia turística e internacional en el Glaciar Martial

La estrategia internacional estuvo presente con la realización de un fam tour para operadores turísticos de Latinoamérica. El objetivo fue impulsar la organización de nuevas propuestas para el 2026 y posicionar internacionalmente a la “Bajada con Antorchas” como experiencia distintiva de invierno.

Los organizadores buscan consolidar la semana del 9 de agosto como una oportunidad para el turismo receptivo, con actividades en la nieve durante el día y la noche, además de nuevas ofertas para agencias mayoristas.

El Glaciar Martial, sede del evento, figura entre los principales atractivos turísticos de Ushuaia. Ubicado a escasos kilómetros del centro urbano, se distingue por sus panorámicas sobre el canal Beagle y su oferta de recreación invernal y estival.

En su base, el centro de esquí orientado a principiantes y visitantes ofrece clases, circuitos de snowboard y senderismo convirtiéndose en un espacio de disfrute todo el año para familias, deportistas y viajeros.